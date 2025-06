Primjećujete li što se krije iza Bobanovih radikalnih rezova? 'Zna on jako dobro što radi'

Hrvatska nogometna reprezentacija moćno je odradila prve dvije kvalifikacijske utakmice u skupini L za SP. Prvo su Vatreni povijesno pobijedili Gibraltar u Faru 7-0, a tri dana poslije u ponedjeljak najvećem konkurentu u grupi Češkoj utrpali su 5 komada, primili samo 1 gol i s maksimalnih 6 bodova i ukupnom gol razlikom 12-1 odradili lipanjski kvalifikacijski ciklus. U tijeku je i ljetni prijelazni rok. Momčadi diljem Europe slažu roster za novu sezonu.

'Hrvatska je maksimalno profesionalno odradila lipanjski ciklus'

Neki klubovi poput Dinama rade na kompletno novoj momčadi. Neki pak poput Hajduka svog trenera i pojačanja još čekaju. Iako je u tijeku sezona kiselih krastavaca, kako se to popularno kaže za dio godine kad nema sportskih događanja, teme za razgovor su brojne. Jurica Vranješ bivši je nogometaš i reprezentativac Hrvatske koji radi kao nogometni agent. Razgovor s njim počinjemo, naravno, s Hrvatskom.

Hrvatska je jako dobro počela lov na Mundijal.

"Opet smo pokazali, prije svega, jednu profesionalnost i ozbiljnost, iako nikad lakšu grupu nismo imali, a nikad bolje nismo počeli. Izbornik je to sve posložio kako treba. Reprezentativci su došli nakon napornih sezona puni elana, samopouzdanja. Vidjelo se to u prvoj utakmici bez obzira što je to bio Gibraltar. Poslije je izbornik napravio 4 promjene. Igrači su pokazali i u prvoj i u drugoj utakmici da su s pravom tu. Prihvatili su to od početka, maksimalno profesionalno odradili. Hrvatska je možda i najbolja reprezentacija trenutno u Europi koja je to posložila i odigrala kako treba. Vidimo, primjerice, kako se jedna Engleska mučila kod Andore i pobijedila samo 1-0. Vidjeli smo i kako se Bosna i Hercegovina mučila sa San Marinom odigravši isto 1-0. Hrvatska je odmah od početka pokazala da je gazda i Gibraltaru zabila 7 komada, Česima 5, a Češka nije loša reprezentacija. Odmah smo dali do znanja tko je glavni u grupi", kazao je u uvodu razgovora Jurica Vranješ.

U kvalifikacijama pod FIFA-om odlučuje ukupna gol-razlika ako su dvije momčadi jednake po broju bodova, pa tek kao naknadni kriterij ako zatreba međusobne utakmice, što znači da je svaki gol jako bitan. Jesu li se naši vodili time u ovom kvalifikacijskom ciklusu?

"Mislim da se reprezentacija nije vodila s tim da treba nabiti nekog što prije, nego jednostavno imamo toliko kvalitete da sve što nam se otvorilo, sve je Hrvatska zabila. Bez obzira što Gibraltar nije niti malo ozbiljna reprezentacija, opet smo u prvih 25 minuta ušli malo teže, ali tako je protiv svakog dok se ne zabije prvi gol na toj razini. Jer, svi pružaju otpor i uvijek se dogode mali problemi, bez obzira o kakvoj momčadi se radilo na toj razini jednog Gibraltara, ako ne zabiješ odmah. Hrvatska se mučila 25 minuta, ali nije Gibraltar više što je nekoć bio prije 15 godina, nego su to većinom profesionalci. Do prvog gola je bilo opipavanje snaga, ali niti u jednom trenutku nije bilo upitno. Kažem, koliko god smo šansi napravili i kreirali i protiv Gibraltara i protiv Češke, jer trebaš ti danas i na treningu nekom dati 7 komada. I veliki se muče, ali mi se nismo mučili. Hrvatska je velika reprezentacija u svakom slučaju koja je svoj posao odradila kako nam renome i dolikuje. I svima je sad lakše. I izborniku i reprezentativcima. Sad nam opet dolaze dvije utakmice u kojima se i drugi igrači mogu pokazati (5. rujna igramo kod Farskih Otoka, 8. rujna dočekujemo Crnu Goru), a opet da nam kvaliteta ne pada".

'Ne treba raditi dramu oko Luke Sučića'

Luka Sučić nije igrao protiv Češke na Opus Areni jer je zamolio izbornika da prisustvuje vjenčanju sestre. Dalić mu je dao slobodno, ali izborniku nije bilo drago čuti razlog za propuštanje reprezentativne akcije. Shvaća li Luka Sučić da je reprezentacija ipak iznad svega, pogotovo takvih stvari i treba li snositi odgovornost za svoj postupak? Drugo da se radi o, ne dao Bog - smrtnom slučaju, bolesti ili nesreći nekog bližnjeg.

"Igrao sam s nekim igračima i čitao u medijima da su i veći igrači imali vjenčanja svojih sestara ili braće, pa nisu prisustvovali tim vjenčanjima jer su imali utakmice, obaveze. Ako je to bilo u nekom dogovoru s izbornikom i da mu je izbornik dao zeleno svijetlo, onda je to OK. Ne bih radio afere tamo gdje ih nema i sigurno ne bih u ovoj situaciji kad je Hrvatska dobro započela kvalifikacije narušavati rezultat i igru ovim slučajem koji to i nije, ako me razumijete. Ne trebaju se vući neki repovi sad. Hrvatska je odigrala dvije fantastične utakmice i ovo sad nije potrebno. Ne treba nikom zatvarati vrata, u ovom slučaju Luki Sučiću. Izbornik ga je pustio, očito je izbornik u tom trenutku, vjerojatno, mislio da će možda igrač sam od sebe reći, shvatiti da treba ipak ostati s reprezentacijom. Možda je izbornik procijenio da mu protiv Češke neće ni biti toliko potreban. Ne treba raditi dramu oko toga, ali kad se podvuće crta zna se što je prioritet kod profesionalca u nogometu, pogotovo u reprezentaciji."

'Bruno Petković treba otići u inozemstvo'

"U nogometu u zadnjih par godina ništa nije nerealno. Sve je realno, sve se može dogoditi. I kad čovjek misli da neki igrači ne mogu igrati u nekim TOP klubovima ili da neki igrači u manjim klubovima, odlični igrači, sve je moguće u nogometu. To bi bio bum u svakom slučaju. Isto tu ima vjerojatno malo i Petkovićevog ega zbog toga kako se rastao Dinamo s njim u zadnjoj godini ugovora. Sve je moguće. E sad, treba vidjeti odgovara li sportskoj politici Hajduka uz Livaju takav još jedan igrač, to je isto pitanje za sportsku politiku, ali Bože dragi - Petković ima 30. godina. Ako iz nekog inata ne ode u Hajduk ili se u nekom ludilu ne dogodi da ode u Rijeku, nikad ne znaš, Rijeka je u dobroj poziciji ovdje. Takav igrač nakon Dinama treba otići van ako ima nešto ozbiljno, vjerojatno neka Turska ili nešto. Ne znam. Bilo je i prije nekih, ne toliko često igrača igrača koji su išli iz Hajduka u Dinamo ili obratno, pa se digla halabuka. U nogometu je sve moguće. To je nogomet, to je posao, ako on vidi svoju budućnost ili nešto u Hajduku. Drugdje u svijetu ima takvih prijelaza, kod nas se možda to još gleda kao neku veliku stvar, kao, ja sam dinamovac, ja sam hajdukovac, pa ne mogu tamo igrati jer će me se moji odreći. Po meni je to malo zastarjelo."

Martin Baturina ide u Como. Je li Como premali klub za Baturinu, odnosno za prvi euro transfer takvog jednog talentiranog igrača?

'Očekivao sam Baturinu u nekom jačem klubu od Coma'

"I ja sam isto očekivao, pogotovo prije godinu dana kad je bio u odličnoj formi, igrao je jako dobro i u reprezentaciji, očekivao sam velikane koji su se spominjali - Inter, Leipzig... bez podcjenjivanja Coma. Očekivao sam da će tu biti transfer, pogotovo jer je u tom trenutku počeo biti standardni reprezentativac i nosio je u jednom trenutku i Dinamo na svojim leđima, ali očito se u datom i pravom trenutku nije odradio Mercato kad je bio u TOP snazi i zadnjih 6-7-8 mjeseci prvenstva je on malo zakočio i to klubovi prate. I ja sam se iznenadio da je završio u Comu, ali očito Como ima novce, projekt, možda su mu isprezentirali glavne igrače u tom projektu, ali opet, tako plemenitom igraču puno je lakše igrati u jednom Interu, Milanu, nego u jednom Comu. Sva sreća što imaju trenera Španjolca koji gaji taj nogomet, ali opet Fabregas je ušao s Comom u ligu i to je već uspjeh. On ako ponovi taj uspjeh vjerojatno će i on sam, vjerojatno će ga neki veći klub zvati, što ga je i Leipzig htio cijelo vrijeme dovesti u Njemačku, koliko znam i koliko sam čitao po novinama. Bez obzira što je njemu Fabregas objasnio gdje ga vidi, može se dogoditi da Fabregas za šest mjeseci ili godinu dana ode i dođe neki drugi trener koji igra neku drugu filozofiju i gleda nekog drugog igrača, dok to u nekim drugim velikim klubovima, kad te plate i moraš ili te moraju izgurati, a ovdje... Hm... Ne znam, volio bih da uspije, da Como napravi jednu dobru momčad u koju će se on uklopiti, volio bih da Como ne bude momčad koja će po poluvremenu ući u šesnaest metara dva do tri puta. To je katastrofa za takvog jednog igrača kao što je Baturina. Bez obzira koliko imaju novaca nadam se da će se Como pametno i normalno pojačati da se može suprostaviti, igrati malo ofenzivniji nogomet. Bude li puno defanzive, bojim se da će teško neki iskorak Baturina napraviti iz Coma negdje dalje prema nekom većem klubu".

Zvonimir Boban, sportski direktor Dario Dabac i novi trener Mario Kovačević slaže novu momčad Dinama. Dolaze novi igrači, odlaze senatori i sad više u Dinamu nema reprezentativaca Hrvatske. Petar Sučić, Marko Pjaca, Martin Baturina, Bruno Petković, Marko Rog, svi su otišli. Uz njih i Ristovski, Moharrami, Mbuku, Franjić, Bernauer, Oliveras, Belcar... Je li to dobro ili loše?

'Boban ima dobre ideje, zna što radi'

"Boban je došao, dali su mu ključ u ruke svi od kluba, od predsjednika do gradonačelnika, da digne Dinamo na ono što je nekad i bio. Vjerujem da Zvone ima dobre ideje, vjerujem da ima plan. Vidimo da se bacio na posao tri-četiri mjeseca ranije i da je službeno od 1. lipnja krenuo u posao kao predsjednik Uprave Dinama. Sigurno je Boban pripremao teren tih 3-4 mjeseca dok je zvanično došao u Dinamo i vidio je tko mu treba, tko mu ne treba i on to bez ikakvih problema rješava i rješava se igrača za koje on ne vidi da mogu Dinamo iznijeti. To treba poštovati jer mu je dato sve u ruke. Treba vidjeti kako će to biti na kraju. Vjerujem da, nakon što je bio u Milanu jedan od glavnih ljudi koji su donosili odluke, pošto je bio u FIFA-i, UEFA-i, zna posao, bio je veliki igrač. Bio je veliki igrač Dinama, zna posao, ljudi ga poštuju, Dinamov je navijač veliki, ljudi ga svi u Zagrebu poštuju, znaju da je pravi dinamovac. Zvonimir Boban je čovjek iz nogometa, ikona je, bio je reprezentativac, sigurno radi sve u interesu Dinama. Kad tako radiš rezove i kad imaš u početku odmah promjene nabolje i uspjeh, ma nitko se neće vraćati više na to. Vjerujem da Boban zna što radi, vjerujem da će se Dinamo vratiti na staze stare slave i nitko o ovim rezovima neće više pričati. Boban je u klubu već dosta dugo. Boban dobro zna što treba i koji rez treba napraviti - od Uprave do igračkog kadra koji je najbitniji na terenu. On očito gaji neki nogomet pošto vidimo da je doveo Španjolce u omladinsku školu i želi iznijedriti neke igrače. Ja mu želim svu sreću i vjerujem da će on napraviti iskorak s Dinamom".

'Novi mladi igrači će u Dinamu napraviti iskorak'

Mateo Lisica, Dejan Ljubičić, Marko Soldo, Robert Mudražija, Bruno Goda novi su igrači. Bit će još dolazaka. Navedeni bi mogli biti pun pogodak jer su talentirani nogometaši željni dokazivanja. Dinamo baš takve treba.

"Bi, pogotovo što, hajde da se ne lažemo, s tim igračima nema se što tražiti u Ligi prvaka. Za sad je to tako. Da se razumijemo, sve su to dobri igrači, nitko ne kaže da za godinu dana neće biti na toj razini. I Lisica je dobar, Soldo se dokazao u Osijeku i moderan je prototip zadnjeg veznog igrača. Lisica je motoričan i jako dobar igrač koji je nosio jednu Istru u zadnje dvije godine. Sigurno će u Dinamu napraviti još veći iskorak. Tu je i mali Stojković, nemojmo zaboravit njega koji je u zadnjih šest - sedam mjeseci zasjenio Martina Baturinu. Dinamo ima dobar kadar mladih igrača od 20 do 23-24, godine. Da se ušlo u Ligu prvaka vjerojatno bi bila neka druga politika jer bi Dinamo tada imao veće novce i htjelo bi se opstati u Ligi prvaka. U ovom trenutku kad će Dinamo igrati Europa ligu hoće se posložiti momčad malo više na hrvatski pogon što je Zvone uvijek htio i govorio. On je u ovom trenutku pobrao nešto i najbolje što je imao u našoj ligi. Ti su igrači možda malo iz sjene, ali oni će u Dinamu napraviti iskorak. U Dinamu će biti okruženi boljim igračima, igrat će i europske utakmice pa će biti malo na višoj razini i tek ćemo za godinu dana moći vidjeti neki razvoj od tih igrača, jesu li spremni za velike transfere što je njima cilj. Ako se pitate zašto ovakav rez? Smatram da je presudno bilo što Dinamo nije osvojio prvenstvo i što nisu ušli u Ligu prvaka".

'Mierez je još prije trebao doći u Dinamo'

Dinamu je potreban napadač, radi se i na tome...

"Dinamo treba jednog killera. Ramón Mierez je već godinu - godinu i pol dana u Katru. On je trebao odmah doći u Dinamo onda kad je bio u onoj dobroj formi. Ako si u Osijeku najbolji strijelac lige znači to ti u Dinamu garantira još 10 golova više. On je trebao već doći u Dinamo, ali niti Dion Drena Beljo nije loša opcija. U Austriji se nazabijao golova, a Austrija je još uvijek jača liga od naše. To što je tamo napravio nije mala stvar. Matanović, koliko čitam po medijima, ipak želi ostati u Njemačkoj. Ne treba mu to zamjeriti jer je rođen u Njemačkoj, prošao je tamošnju školu i želi se dokazati u Njemačkoj. Dobar je i on igrač. Želi se nametnuti u Bundesligašu. Beljo je bio u Osijeku i zna što je Dinamo. Dinamo je i dalje primamljiv, igrat će Europa ligu. Mierez i Beljo su dobre opcije za Dinamo jer obojica poznaju SHNL i znaju što je Dinamo".

Garcia bi trebao doći u Hajduk?

"Potvrdio se u Istri. Ne bi ga bezveze vraćali vreć drugi mandat u Istrui opet je u drugom mandatu napravio dobre stvari. Hajduk je jedna specifična sredina gdje možda će napokon Garcia to posložiti. Pokušali su s Gattusom, prije toga s našim trenerima, možda će Španjolac to posložiti. Garcia je drugačiji od Gattusa što se tiče karaktera i eksplozivnosti. Miran je. Napravio je dobar rezultat s Istrom, htio bi napraviti korak više. Hajduk je gledao trenere tko je dobro radio, tko je napravio igru, isto je napravio Dinamo s Kovačevićem. Da nije napravio igru sa Slaven Belupom, ne bi ni bio kandidat za Dinamo. Očito u Splitu misle da nema u i oko Splita trenera adekvatnog za Hajduk, pa su izabrali stranca. Vidjet ćemo kako će to ispasti".

'Hrvatski igrači su i dalje cijenjeni u Europi i svijetu, ali...'

Kako Jurica Vranješ gleda na Hrvate na Mercatu, još uvijek su tražena roba?

"Hrvatski igrači su i dalje cijenjeni u Europi i svijetu, pogotovo najviše radi reprezentacije. Hrvatski igrači imaju pedigre u Europi. Ok, svi naši reprezentativci igraju u dobrim klubovima. Neki igraju u TOP, a neki u jako dobrim. Nitko ne igra u lošim. Svi znaju da naši reprezentativci koštaju dosta novaca, ali ovi koji nisu postali repezentativci, e tu se klubovi boje malo uložiti koji milijun više - tipa Fruk ili Janković. Oni su jako dobro odigrali sezonu i odlični su igrači, ali sad ne znam ima li Rijeka 7-8 milijuna koje bi, vjerojatno, po nemoj mojoj procjeni ti klubovi trebali dobiti za tog igrača, ne znam ima li nekog tko bi to ponudio u ovom trenutku. Hrvatski igrači su cijenjeni. Naravno, vidimo da veliki TOP klubovi rade milijunske transfere. Evo sad ovo zadnje Liverpool je dovro Wirtza za 150 milijuna. Vjerujem da će još jedan ili dva takva igrača biti preko ljeta. Svi ti veliki klubovi s velikom platežnom moći su se koncentrirali i fokusirali na nadolazeće klupsko SP u SAD-u. Jer, tamo su ti klubovi većinom iz Europe, osim Barcelone, koji mogu to platiti. Jer, tamo se isto uzmu neku ozbiljni novci kad se dođe do polufinala, finala, odnosno kad se osvoji. Neki klub kad osvoji naslov na klupskom SP isto je u plusu nekih 50-60 milijuna. Tim klubovima je to dodatna zarada za nekog kapitalca. E sad, s reprezentativnih akcija moraju opet ići na klupsko SP. Utakmica je sve više i više, odmora je sve manje i manje, dokle će to tako ići? Bojim se da će se neki jako bitni igrači nažalost istrošiti ili nešto teže povrijediti."

'AC Milan je TOP za Modrića'

Luka Modrić u Milanu?

"Što god odluči sigurno neće pogriješiti. Luka je normalan igrač, normalan i obiteljski čovjek. Vjerujem da je on imao prije godinu - dvije iz Saudijske Arabije ponuda u rangu Benzeme ili Ronalda, ali očito mu to nije primamljivo, očito mu je to bitniji normalni život za obitelj koja mu je na prvom mjestu. Ne kažem da u tim zemljama nije normalan život, ali u Madridu mu djeca idu u školu, a Milan je svjetski klub. Real je klub broj 1 u svijetu po uspjesima, ali i FC Milan je velikan. FC Milan je gigant i treba respektirati ako netko tako velik da ugovor igraču u 40. godini. Ukoliko Luka ode u Milan, to će biti TOP izbor, pogotovo što mu je cilj igrati SP 2026. Jer, nastavit će igrati nogomet na visokoj razini. To bi bio pun pogodak za sve. Znamo da su se mnogi nadali da će doći u Dinamo, da će se vratiti, ali imamo mi Hrvati specifični mentalitet. Neki kažu da je trebao doći i oprostiti se tamo gdje je sve počelo, ali život i nogomet pišu druge priče. Luki je u njegovim godinama, nakon svega što je osvojio, nešto drugo prioritet. Nitko mu to ne može zamjeriti. I da se ne vrati on je i dalje bivši igrač Dinama, Tottenhama, Reala, nitko ne mora biti ljut na njega. Bez podcjenjivanja, ima Hrvatska 3-4 jako lijepa stadiona, ali s Bernabuea vratit se nazad i igrati u SHNL-u, ne znam baš. I Luka bi u Hrvatskoj vrlo brzo naletio na kritike nakon dvije - tri lošije utakmice, da se ne lažemo. Milan je TOP klub, Milano je jako lijep grad, Serie A je TOP liga. I SHNL je jako dobra liga, ali da se ne lažemo, treba li Luki povratak u SHNL? To je sad pitanje", zaključio je Jurica Vranješ.