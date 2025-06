Pitali smo Zagrepčane što misle o transferu Petkovića u Hajduk: Neki odgovori iznenađuju

Šuška se da bi Bruno Petković, nakon što se oprostio od Dinama , mogao karijeru nastaviti ni manje ni više nego u splitskom Hajduku. Ova je informacija poput bombe odjeknula hrvatskim medijskim eterom. Povezivanje Petkovića i Hajduka zvuči suludo, eventualni dogovor spadao bi među one najveće, najnevjerojatnije, najbombastičnije, najsenzacionalnije. Nakon te prve vijesti, mogućnosti, ideje, svi su se uskomešali. Nitko ne može vjerovati da se uopće o tako nečem - priča. Upitali smo Zagrepčane što misle o potencijalnom transferu koji bi prodrmao hrvatski nogomet iz temelja.

"Ne znam, ne vjerujem da će se to dogoditi. On je prije otpisao Hajduk, kao dijete. Ne znam ni što bi bilo u Zagrebu da se to dogodi. Da se taj transfer dogodi, mislim da bi se morao iz Zagreba iseliti. Ne bi mu to navijači pretrpjeli samo tako...", rekao je Željko pa nastavlja:

"On je sam sebe zeznuo. Ima bolesnu pubičnu kost i to je teško zalječivo. Govori se da ide u Tursku, točnije u Trabzonspor ili Bešiktaš, ali tamo bi ga navijači jako teško prihvatili zbog njegovog ponašanja. Ni tamo ne bi mirno živio. Teško će on sada naći klub. Najbolje bi mu bilo da ode u Saudijsku Arabiju, tamo bi se zezao, igrao svoj nogomet i zarađivao novce", zaključio je Željko iz Zagreba.

"Ma ja ću vam reći da se to nikada ne bi dogodilo. Rekao bih da bi tako izdao klub, a on to ne želi... Njemu je stari dalmatinac, ali mislim da bi on radije išao izvan Hrvatske. Primjerice, neki niži klub u LaLigi, možda da zamjeni Budimira u Osasuni, ako on ode...", rekao nam je mladi Borna iz Zagreba.

"Ma to je samo priča, neće biti ništa od toga. Netočna informacija", kratak je bio Edin iz Dubrave, dok je Luka bio razočaran ovakvim raspletom:

"Baš me briga ide li u Hajduk ili negdje drugdje. Ako, nije u Dinamu, ne zanima me."

Ivan je bio nešto razgovoljiviji i on je istaknuo da je zahvalan Petkoviću.

"Sretno mu bilo. Mislim da je zadužio Dinamo i reprezentaciju dosta, ali dovoljno ga je bilo u Dinamu", rekao je pa komentirao njegov mogući odlazak u Hajduk:

"Nisam toliko drastičan navijač da bi to za mene bila izdaja, ali gdje će drugdje? Budimo realni, tko bi ga htio..."