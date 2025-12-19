Gvardiol zna što ga čeka: 'Nije još počelo, možda mjesec dana prije...'

Joško Gvardiol, stup obrane Manchester Cityja i hrvatske nogometne reprezentacije, u opširnom je razgovoru za ESPN otkrio kako se nosi sa statusom jednog od najboljih braniča svijeta, prisjetio se svojih početaka i najavio buduće izazove u dresu Vatrenih i engleskog prvaka.

San o Premier ligi i trofej u prvoj sezoni

Prošlogodišnji transfer iz RB Leipziga u Manchester City za Gvardiola je bio ostvarenje sna. Iako je već tada slovio za jednog od najtraženijih braniča Europe, priznaje da ga je brzina uspjeha u Engleskoj iznenadila.

"Moj san je bio doći ovdje u Englesku i igrati u Premier ligi. Iskreno, nisam očekivao da ću biti u Manchester Cityju i već u prvoj sezoni osvojiti trofej Premier lige", izjavio je Gvardiol, čiji je transfer bio vrijedan oko 90 milijuna eura, čime je postao jedan od najskupljih braniča u povijesti. Brzo se prilagodio zahtjevima Pepa Guardiole i postao ključan igrač u rotaciji na pozicijama stopera i lijevog beka.

Novi pogled na Vatrene i Svjetsko prvenstvo

Iako je s Hrvatskom već osvojio svjetsku broncu, Gvardiol ističe kako na nadolazeće reprezentativne izazove gleda s puno više odgovornosti. Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine katapultiralo ga je među globalne zvijezde, no s tom slavom došao je i veći teret očekivanja.

"To je nešto što me, rekao bih, učinilo poznatim. Bilo je to moje prvo Svjetsko prvenstvo i tada nisam znao koliko je zapravo veliko. Sada osjećam veći pritisak nego tada. Ne prihvaćam to kao normalan pritisak, već kao nešto što je tu da ne budete previše opušteni i da mogu pomoći mlađim igračima koji su s nama", objasnio je.

Ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. godine ponovno je spojio Hrvatsku i Englesku, što znači da će Gvardiol na suprotnoj strani imati brojne suigrače iz Cityja, poput Phila Fodena i Johna Stonesa. Prijateljska podbadanja u svlačionici, kaže, još nisu počela. "Ne još, možda mjesec dana prije nego što počne. Sretan sam što ću ih vidjeti i nadam se da će svi biti u momčadi", rekao je kroz smijeh.

Unatoč velikim uspjesima Vatrenih, Gvardiol naglašava kako momčad mora ostati skromna. "Moramo ostati na zemlji. Mi smo mala nacija i idemo utakmicu po utakmicu. To je to. Čak ni rezultate u Rusiji i Kataru nismo očekivali. Uz malo sreće i energiju koju ulažemo, sve je moguće."

Trenutno je, ipak, sav njegov fokus usmjeren na obveze u klubu. "Fokusiran sam na Premier ligu i sve što se događa ovdje s Manchester Cityjem. A onda, naravno, kada sezona završi, počet ću razmišljati o Svjetskom prvenstvu", zaključio je Gvardiol.

