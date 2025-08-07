Komentator i cijela tribina u čudu: Gol u ruskom kupu postao je viralan, ovo se rijetko viđa

U ranoj fazi ruskog kupa dva amaterska kluba PSK Dinskaya i Druzhba iz Maikopa igrali su jednu vrlo zanimljivu seriju izvođenja jedanaesteraca.

Nakon 1:1 u regularnom dijelu PSK je slavio 10:9 nakon jedanaesteraca, a ovaj vrlo visoki rezultat nije razlog zašto je ova utakmica privukla pažnju na sebe. Naime, pri rezultatu 3:3 u petoj seriji Yuri Fedoseyev izveo je jedanaesterac koji se stvarno rijetko viđa. Njegov snažan udarac pogodio je gredu, vratar je slavio, lopta je padala cijelu vječnost i pod čudnim lukom ušla u mrežu. U nevjerici je bio i komentator koji je oduševio reakcijom.

Taj gol jednostavno morate vidjeti, a to možete OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja i Rebić prvi puta zajedno? Evo kako Dinamo najavljuju Garcia i Hrgović