Je l' moguće da VAR ne vidi đon? Pogledajte spornu situaciju s golmanom Hajduka o kojoj svi pričaju

Slaven Belupo i Hajduk odigrali su utakmicu bez pobjednika u Koprivnici, a dvoboj 30. kola HNL-a završio je rezultatom 2:2.

Poveo je Slaven već u četvrtoj minuti golom Marka Dabre, a izjednačio je Ante Rebić u 38. minuti. Do novog vodstva je domaća momčad došla u 51. minuti, a strijelac je bio Ivan Čubelić. Hajduk je još jednom izjednačio u 63. minuti, kad se lopta nesretno odbila od domaćeg kapetana Tomislava Božića u mrežu.

Utakmicu je obilježila i situacija iz 47. minute. Toni Silić je izletio i stigao do lopte ispred Dabre na nekih 25 metara od svog gola, ali iz nekog se razloga nije odlučio za izbijanje već je išao komplicirati i tehnicirati glavom. Kada je odlučio ispucati loptu, dotrčao je Ćubelić i blokirao ga đonom. Dabro je iz tog odbijanca zabio, a Silić ostao ležati na travi.

Slavili su domaćini, ali javio se VAR i krenula je provjera. Video-pomoćnici Fran Jović i njegov asistent Vedran Đurak nakon detaljnog pregledavanja snimke nisu vidjeli đon već su gol poništili samo zbog toga što je u nastavku Dabro bio u zaleđu.

Tehniciranje

Dojam je kako se radilo o očitoj opasnoj igri Ćubelića, ali eto naši suci su procijenili kako je u tom startu bilo sve u redu.

Navijači Bijelih mogu kriviti Silića za nepotrebno kompliciranje i tehniciranje, ali veliki talent svejedno nije dobio sudačku zaštitu u situaciji kada ona nikako nije smjela izostati.

Podsjetimo, Hrvatska kao nogometa velesila koja je na zadnja dva SP-a osvojila srebro pa broncu nema niti jednog suca na Svjetskom prvenstvu iako je ovaj Mundijal najveći ikad, a samim time ima i najveći broj sudaca.

Na popisu je tek Ivan Bebek (48) koji će na Mundijalu biti tek jedan od VAR sudaca. Posljednji hrvatski sudac na nekom Svjetskom prvenstvu bio je Damir Matovinović, daleke 1982. godine kada je domaćin bila Španjolska.

Sada, 44 godine kasnije, među glavnim sucima su primjerice Omar Abdulkadir Artan iz somalijske lige, Pierre Atcho koji pravdu dijeli u Gabonu te Dahane Beida iz izrazito napete prve lige u Mauritaniji. Tu su i veliki Ilgiz Tantashev s travnjaka u Uzbekistanu te Adham Makhadmeh koji sudi u Jordanu i Campbell-Kirk Kawana-Waugh iz nevjerojatno rastuće prve lige u Novom Zelandu. Istina je dakako da je teže upasti u europski dio sudaca gdje je konkurencija puno jača. Kako bi primjerice netko od hrvatskih sudaca mogao uopće sanjati o mjestu na koje su upali primjerice Espen Eskås iz Norveške ili recimo Glenn Nyberg iz Švedske?

Naši arbitri će i na ovom SP-u pratiti kako to rade majstori iz Somalije, Mauritanije...

