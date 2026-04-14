Zašto hrvatski suci ne sude na Svjetskom prvenstvu? Bit će da nam je liga preteška

Nakon detaljnog i sveobuhvatnog procesa odabira koji je trajao dulje od tri godine, FIFA je objavila popis sudaca koji će dijeliti pravdu na Svjetskom prvenstvu 2026. koje će se u lipnju i srpnju odigrati na području triju zemalja, SAD-a, Meksika i Kanade.

'FIFA Team One' uključuje 52 glavna suca, 88 pomoćnih sudaca te 30 video-pomoćnika. Svi zajedno dolaze iz svih šest konfederacija i 50 saveza članica, što je najopsežniji popis sudaca u povijesti SP-ova. Imenovanja su izvršena na temelju FIFA-inog dugogodišnjeg načela "kvaliteta na prvom mjestu", a u obzir je uzeta dosljednost nastupa kandidata na FIFA turnirima, kao i na međunarodnim i domaćim natjecanjima posljednjih godina.

"Odabrani službenici utakmica najbolji su na svijetu. Bili su dio šireg skupa službenika koji je identificiran i praćen tijekom protekle tri godine. Pohađali su seminare i sudili na FIFA-inim turnirima. Osim toga, redovito su se procjenjivali njihovi nastupi na domaćim i međunarodnim utakmicama. Odabrani službenici primili su i nastavit će primati sveobuhvatnu podršku naših kondicijskih trenera i medicinskog osoblja, uključujući fizioterapeute i specijalista za mentalno zdravlje. Naš je cilj osigurati da budu u optimalnom fizičkom i mentalnom stanju kada stignu u Miami 31. svibnja", pojasnio je legendarni 'ćelavac' Pierluigi Collina, glavni sudac FIFA-e i predsjednik FIFA-inog odbora sudaca pa dodao:

Nikad više sudaca

"Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo bit će najveće u povijesti, s postavom od 48 momčadi i 104 utakmice koje će se igrati na najopsežnijem geografskom području u povijesti turnira. Bit će to najveći FIFA Team One ikad, s 41 više službenika utakmica nego na Kataru 2022. Svaki od njih mora biti spreman biti imenovan za utakmicu i aktivno doprinijeti osiguravanju da suđenje na Svjetskom prvenstvu bude izrazito uspješno. Činjenica da je odabrano šest žena sutkinja nastavlja trend koji je započet prije četiri godine u Kataru, s ciljem daljnjeg razvoja ženskog suđenja."

"Kao i na prethodnim Svjetskim prvenstvima, tehnologija će igrati važnu ulogu u podršci sucima u donošenju odluka. Koristit će se tehnologija gol-linije, napredna verzija poluautomatske tehnologije zaleđa i tehnologija povezane lopte, dok će po prvi put u povijesti Svjetskog prvenstva navijači moći vidjeti stvari iz perspektive suca na terenu zahvaljujući korištenju novih tehnologija", zaključio je Collina, koji se, kao i čitava FIFA, veseli što će najbolji suci na planetu zauzeti središnje mjesto na onome što obećava biti povijesno izdanje Svjetskog prvenstva.

No, među najelitnijim sucima ni ovaj put nema onih koji tako marljivo sude na hrvatskim travnjacima. Na popisu je tek Ivan Bebek (48) koji će na Mundijalu biti tek jedan od VAR sudaca.

Dok je hrvatska nogometna reprezentacija desetljećima prolazila kvalifikacije i odlazila na prvenstva, osim 2010. kada je domaćin bila Južna Afrika te je na posljednja dva prvenstva osvajala srebrnu i brončanu medalju, hrvatski suci u pravilu su prvenstva pratili isključivo preko televizije.

Posljednji hrvatski sudac na nekom Svjetskom prvenstvu bio je Damir Matovinović, daleke 1982. godine kada je domaćin bila Španjolska.

Sada, 44 godine kasnije, među glavnim sucima su primjerice Omar Abdulkadir Artan iz somalijske lige, Pierre Atcho koji pravdu dijeli u Gabonu te Dahane Beida iz izrazito napete prve lige u Mauritaniji. Tu su i veliki Ilgiz Tantashev s travnjaka u Uzbekistanu te Adham Makhadmeh koji sudi u Jordanu i Campbell-Kirk Kawana-Waugh iz nevjerojatno rastuće prve lige u Novom Zelandu. Istina je dakako da je teže upasti u europski dio sudaca gdje je konkurencija puno jača. Kako bi primjerice netko od hrvatskih sudaca mogao uopće sanjati o mjestu na koje su upali primjerice Espen Eskås iz Norveške ili recimo Glenn Nyberg iz Švedske?

"Želio bih zahvaliti našoj nogometnoj obitelji, Hrvatskom nogometnom savezu iz kojeg smo svi mi koji služimo hrvatskom nogometu potekli i kojega s ponosom predstavljamo svugdje u svijetu. Velika je čast biti među sucima koji će dijeliti nogometnu pravdu na Svjetskom prvenstvu, najznačajnijem nogometnom natjecanju na svijetu. To je kruna moje sudačke karijere i svesrdno ću se truditi opravdati povjerenje sudačkih eksperata", rekao je Bebek, jedini naš predstavnik, koji će teren i igrače vidjeti samo na ekranima u sobi ispod klime.

Ostali hrvatski suci, ali i sutkinje, moraju se eto boriti s činom nepravde koja im je nanesena jer kako kaže Collina, birali su samo one najbolje u izboru koji je trajao preko tri godine. Bit će da nam je liga preteška...

