Šibenik ipak neće u stečaj? Oglasio se vlasnik kluba: 'Ne obraćajte pažnju'

Danas se pojavila informacija kako je HNK Šibenik pred gašenjem i da će u ponedjeljak protiv Primorca odigrati svoju posljednju utakmicu.

Međutim, vlasnik kluba Željko Karajica je za Sportske novosti demantirao te priče u rijetkom istupu u javnost. "Molim vas, nemojte obraćati pažnju na takve glasine. Ne znam čak što bih na to rekao. Sve ide dalje. Momčad je kompletno na novo sastavljena pa još nismo na nivou koji želimo. Ali i to ćemo riješiti. Idemo dalje!"

"Zašto bi Šibenik išao u stečaj, pa koliki imaju stare dugove. Što se tiče ove sezone plaćanje je redovno, dobro možda nekad kasni koji dan ali ništa specijalno, ne vidimo razlog da to bude kraj kluba. Mlađe kategorije igraju, nije točno da su u štrajku", rekao je jedan djelatnik kluba za SN.

Vidjet ćemo što će naredni dani donijeti Šibeniku, ali svakako nije sve čisto u klubu koji ne zaslužuje ovakav tretman.

