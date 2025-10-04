Hrvatski golgeter dobio veliko priznanje: 'On je primjer svima na terenu i izvan njega'

Udruga bivših nogometaša Osasune uručila je priznanje hrvatskom reprezentativcu Anti Budimiru zbog "izvanrednog postignuća" prošle sezone u tom španjolskom prvoligašu.

Priznanje s posvetom uručeno je 34-godišnjem napadaču tijekom ceremonije na stadionu El Sadar u gradu Pamploni.

"Tijekom svih ovih godina koliko igra za Osasunu, pokazao je da je primjer kojeg bi trebao slijediti svaki igrač, bez obzira bio on mlad ili veteran", rekao je u subotu Hini koordinator udruge Javier Bayona.

Budimir igra za Osasunu od listopada 2020., a prošle sezone je zabio 21 gol. Time je bio treći strijelac španjolskog prvenstva iza Kyliana Mbappea iz Real Madrida i Roberta Lewandowskog iz Barcelone.

"Njegovo humano ponašanje na terenu i izvan njega također je primjer svima", napomenuo je Bayona.

Hrvatski golgeter istaknuo se nizom gesti izvan terena zbog kojih je postao omiljena osoba u Pamploni, gradu na sjeveru Španjolske.

Geste koje su sve oduševile

Prošle sezone je pozvao 120 zaposlenika Osasune, od spremačica, trenera, suigrača do direktora, na ručak u lokalni restoran kako bi proslavio rekord kojim je postao najbolji prvoligaški strijelac kluba osnovanog prije 105 godina. Ponekad dolazi na treninge podmlatka gdje im prenosi iskustvo i daje savjete. Stariju susjedu odvezao je u bolnicu nakon što nije dolazio taksi po nju, a u ophođenju s navijačima i novinarima je srdačan i iznimno ljubazan.

"U sportskom smislu ruši sve rekorde koje smo mi igrači Osasune postavili tijekom godina", rekao je Bayona koji je 1980-ih godina igrao za Osasunu u prvoj ligi. Tada je klub prvi put izborio nastup u europskim natjecanjima, odnosno u Kupu UEFA-e.

Foto: Cordon Press/ddp Usa/profimedia

Udruga Asociacion Osasuna Veteranos osnovana je 1963. godine, a u njenim prostorijama nalaze se fotografije svih ekipa kroz povijest, a također i klupske zastavice s utakmica. Ondje se okupljaju bivši igrači kako bi sačuvali svoju prošlost.

"Budijevo sudjelovanje u momčadskoj igri je jako uznapredovalo. On je veliki golgeter koji se ne štedi kako bi pomogao ekipi", napomenuo je Bayona.

"Njemu i njegovoj obitelji želimo sve najbolje", poručio je.

Tijekom dodjele priznanja Budimir, koji je u 186 utakmica zabio 73 gola, zahvalio je veteranima i navijačima na podršci koju mu pružaju.

Udruga Osasuninih veterana priznanje je dodijelila i 23-godišnjem ofenzivnom veznjaku Aimaru Orozu za njegov doprinos klubu u kojem je potekao.

Osasuna trenutno zauzima jedanaesto mjesto u španjolskom prvenstvu, nakon što je prošlu sezonu okončala na devetom.

