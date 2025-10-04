Rakitić otkrio Talijanima: 'Ronaldo me zvao u Juve, a o Modriću morate znati ovo'

Ivan Rakitić dao je veliki intervju za talijansku Gazzettu uoči nedjeljnog derbija Juventusa i Milana u Serie A. Rakitić je otkrio Modrićevu tajnu i kako je bio blizu potpisa za Juventus.

Kada je Raketa prvi put vidio Modrića?

„Dobro se sjećam. 1. ožujka 2006., prijateljska utakmica Hrvatska-Argentina u Baselu. Igrao sam za Basel i već sam razmišljao o promjeni reprezentacije. Išao sam na stadion s klupskim ulaznicama. Luka je tog dana debitirao za reprezentaciju, a ljudi su mi govorili: 'Vidi, možeš igrati s njim'", otkrio je Rakitić.

Kakav je Luka?

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Nije čovjek koji puno priča, ali kad priča, morate biti vrlo oprezni. Govori ozbiljno, konkretno, nikad ne viče, već daje jasne upute. Voli šale, ali kad stvari postanu ozbiljne, vrlo je usredotočen i obraća pažnju na svaki detalj."

„Razgovarali smo jučer. Luka je jako sretan, pozvao me u Milano, kaže da je nogomet jako drugačiji od Španjolske, ali se odlično provodi. Jako je sretan sa suigračima i životom u Italiji: njegova obitelj uživa u ovom novom poglavlju, a za nas nogometaše obitelj je uvijek jako važna. Luka za sve ovo može zahvaliti Igliju Tareu: on ga je doveo u Milano", rekao je Ivan i otkrio Talijanima tajnu Modrićeve dugovječnosti.

'Luka živi za nogomet i sve radi dobro'

„Morate shvatiti da se Luka potpuno razlikuje od drugih po svom načinu života i rada. Nogomet je danas mlađi nego u prošlosti, ali onima koji rade jako dobro – samo onima koji rade jako dobro – daje priliku da produže karijeru. Luka uživa u svojoj profesiji; živi za nogomet i sve radi dobro", kazao je Rakitić pa otkrio kako je bio blizu Juventusa.

'Gattuso je odličan trener'

"Istina je da me Cristiano Ronaldo nazvao 2019. i rekao 'dođi s nama u Juventus'. I reći ću vam istinu, volio bih igrati u Italiji; to je žaljenje moje karijere. Jako se divim talijanskom nogometu i vašem načinu života, a također sam i najveći Gattusov obožavatelj, koji me prošle godine trenirao u Hajduku. Imate sjajnog izbornika, on će stići tamo gdje svi želite."

Ali zašto se Juventus nikada nije ostvario? Možda zato što je cijena transfera bila previsoka?

"Djelomično zbog toga, dijelom zato što sam ionako bio u Barceloni. Bio sam sretan čovjek, igrao sam u Barçi, a zatim sam se vratio u Sevillu i Hajduk. Bilo bi fascinantno, ali svejedno je bilo lijepo", zaključio je Rakitić.

