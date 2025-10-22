Jarni Talijanima: 'Glupo je što dovodite Tudora u pitanje, nije on birao ove igrače'

Robert Jarni jedan je od rijetkih igrača koji je nosio dresove i Juventusa (1994.-1995.) i Real Madrida (1998.-1999.) te je idealna osoba za najavu večerašnjeg sraza u Ligi prvak ana Santiago Bernabéuu između Los Blancosa Xabija Alonsa i Bianconera Igora Tudora.

"Prilično je teško reći tko je favorit. Real Madrid ima puno jače igrače od Juventusa, a to je svakako prednost. Međutim, unatoč promjeni trenera, Los Blancosi nisu igrali posebno dobro ni na početku sezone", rekao je Jarni za TuttoMercato pa se prisjetio svojih dana u Juventusu i Realu kao igrač:

"Moj Juventus je bio nevjerojatno jak. Reći ću vam više: moj Juventus je bio najjači ikad. Real Madrid, naravno, s Mijatovićem, Šukerom, Redondom i Robertom Carlosom, također je bio sjajna momčad. Ali, u Torinu sam osvojio ligu i Coppa Italia; to su neizbrisive uspomene."

Igor Tudor je pod velikom sumnjom navijača Juventusa, ali i talijanske javnosti koja već ozbiljno rapsravlja o njegovoj smjeni.

"Ne zaboravimo da je on taj koji je ove godine doveo Juve do Lige prvaka. Ispitivati ​​ga nakon ovih prvih nekoliko mjeseci rada nema smisla. Tudor je došao u Juve trenirati igrače koje nije birao. Bianconeri moraju hitno pokrenuti transfer tržište; nisu mi se svidjela ljetna pojačanja."

'Da je bar Modrić u mom Juveu'

Tko je potreban da ojača ovaj Juventus?

"Ne mogu vam reći tko, ali definitivno vam mogu reći u kojem odjelu. Tudorovoj momčadi prije svega trebaju dva jaka veznjaka; bez njih nema utakmice. Volio bih da je naš Modrić došao u Juventus umjesto što je potpisao za priznao je Jarni Talijanima uz smiješak pa dodao o Modriću:

"Luka je kao crno vino; što je stariji, to je bolji. Nitko nije očekivao da će ga još uvijek vidjeti na ovoj razini. Ima 40 godina i još uvijek je isti prvak kakav je nekad bio. Da barem igra za moj Juventus."

