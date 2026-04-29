Prvi tenisač svijeta se bez problema plasirao u polufinale

Vodeći tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner plasirao se u polufinale Masters 1000 turnira u Madridu nakon što je u četvrtfinalu porazio Španjolca Rafaela Jodara sa 6-2, 7-6 (0).

Sinner je ostvario 26. uzastopnu pobjedu na Mastersu 1000 turnirima nakon slavlja u Monte Carlu, Miamiju, te Indian Wellsu ove godine i Parizu lani.

Mladi 19-godišnji Španjolac, trenutačno 896. na ljestvici, držao se do 2-2 u prvom setu nakon čega je 24-godišnji Talijan spojio četiri gema u nizu. Drugi set otišao je do trinaeste igre koju je Sinner dobio sa 7-0.

"Gurnuo me je do krajnjih granica. On je nevjerojatan igrač. Bio je to vrlo kvalitetan meč. Imao sam malo sreće u drugom setu, ali sam imao i malo iskustva," kazao je prvi tenisač svijeta.

Za ulazak u finale borit će se protiv pobjednika susreta između Francuza Arthura Filsa i Čeha Jirija Lehecke.

