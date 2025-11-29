Jakirovićevi momci u 90. došli do nevjerojatnog preokreta i skoka na tablici

Hull City Sergeja Jakirovića upisao je veliku pobjedu u 18. kolu engleskog Championshipa. Tigrovi su pobijedili Stoke City na gostovanju nakon što su gubili na poluvremenu.

Stoke je u utakmicu ušao kao druga momčad prvenstva i bio veliki favorit. Uspjeli su povesti preko Sorbe Thomasa u 17. minuti. Semi Ajayi je u trećoj minuti drugog poluvremena izjednačio, a onda je u 90. minuti Joe Gelhardt zabio za potpuni preokret i velika tri boda za Hull.

Hull je time prekinuo niz od dva poraza i to kod Stokea koji je samo dva puta izgubio na domaćem terenu ove sezone. Hull je sada, barem privremeno, skočio na peto mjesto Championshipa, samo dva boda iza drugoplasiranog Stokea. Jakirović radi odličan posao u Yorkshireu.

