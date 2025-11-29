Nekadašnji veliki talent hrvatskog nogometa sada je na Malti: 'U Romi su bili užasni prema meni'

Hrvatski nogometaš Ante Ćorić, koji je u četvrtak zabio gol u pobjedi malteških Hamrun Spartansa nad gribraltarskim Lincolnom u Konferencijskoj ligi, rekao je da je sretan jer konačno igra u kontinuitetu.

Ofenznivni vezni igrač bio je šest mjeseci bez kluba prije nego je ljetos došao na Maltu.

"To je bio najbolji mogući izbor", rekao je 28-godišnji Ćorić za portal Tuttomercato. "Ovdje sam pronašao ono što sam tražio: igranje u kontinuitetu, vraćanje natjecateljskog ritma i mirnoće. Osjećam se voljeno i vjeruju mi".

Nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama u četvrtak je u sučevoj nadoknadi uputio udarac s ruba kaznenog prostora i zabio gol za 3-1. Jako se veselio postignutom pogotku, svom prvom u europskim natjecanjima nakon devet godina. Za Dinamo je bio strijelac 2016. u remiju 2-2 s Dinamom iz Tbilisija u pretkolu Lige prvaka.

"Odlično se osjećam. Pronašao sam kontinuitet, igram svih 90 minuta", rekao je Ćorić. "U toj prošloj utakmici sam se vratio nakon fizičkih problema pa sam počeo sam s klupe, ušao u posljednjim minutama i iskoristio to na najbolji mogući način", dodao je u prugastom crno-crvenom dresu s brojem 14.

Strahovao da će morati prekinuti karijeru

Njegova sreća je velika jer je do dolaska na taj mediteranski otok bio "dugo bio izvan terena".

"Imao sam ozbiljan problem s leđima koji je zahtijevao operaciju. Kada sam se vratio, primio sam neke pozive, ali bilo je jasno da klubovi nisu sigurni u moju fizičku sposobnost igranja", rekao je.

"Međutim, kada me je predsjednik Hamrun Spartansa nazvao i rekao mi za tu mogućnost, osjećao sam se uistinu važnim. Isto vrijedi i za trenera. Predstavili su mi konkretnu ponudu, premda su znali kroz kakvu sam operaciju prošao, i već idući dan smo potpisali ugovor", ispričao je.

Ćorić je od 2022. do 2023. bio u Romi gdje nije igrao, a onda je šest mjeseci bio bez kluba.

"Kada sam se vratio u Hrvatsku igrao sam sve utakmice za Rudeš. Kasnije je došla prilika u Varaždinu, za koji sam vjerovao da će biti odskočna daska", rekao je. "No počeo sam osjećati bolove u leđima. Lijekovi protiv bolova nisu djelovali i jednog dana nisam mogao ustati iz kreveta", dodao je. Strahovao je da će morati prekinuti karijeru.

"To su ozljede koje te natjeraju da procijeniš je li bolje završiti s igranjem", izjavio je.

Liječnici su ga pregledali i odmah poslali na operaciju. Posljednjih pet mjeseci ne osjeća tegobe pa je skupio 18 nastupa za drugoplasiranu momčad malteškog prvenstva.

Užasno razdoblje u Romi

"Iza mene je užasno razdbolje pa sam zahvalan bliskim osoba što su mi pomogle da krenem naprijed", napomenuo je.

Prije sedam godina, kao 21-godišnji talentirani veznjak Dinama i mlade hrvatske reprezentacije, otišao je u Romu. No, ondje je upisao svega tri nastupa.

"Puno puta su me pitali zašto sam igrao tako malo. Ne znam odgovoriti. Nisam imao priliku, to je činjenica, ali ne znam zašto ju nisam dobio", rekao je.

"Ipak, kada sam stigao, govorili su o meni kao o velikom talentu. (Sportski direktor) Monchi me je doveo, ali je otišao nakon četiri mjeseca. Tijekom prve sezone tražio sam odlazak na posudbu, no oni su to odbili", dodao je. Odgovorili su mu da je mlad i da će dobiti priliku. Da vjeruju u njega.

"Također su mi rekli da treniram dobro, da sam dobar dečko i da ništa ne brinem. No utakmice nisam igrao. Da su mi rekli 'žao nam je, nisi igrač za Romu', shvatio bih. Umjesto toga, ništa, došlo je do toga da nitko nije razgovarao sa mnom", ispričao je. Zatim je ipak otišao na posudbu. Prvo u španjolsku Almeriju, pa nizozemski VVV-Venlo i slovensku Olimpiju, a onda u Zürich s kojim je osvojio prvenstvo Švicarske.

'Ojačalo me'

"Dobro sam se snašao u Zürichu, očekivao sam da će iskoristiti opciju kupnje, ali (Romin sportski direktor) Tiago Pinto je tražio previše novca. Očito me je htio preusmjeriti u klub koji se njemu sviđa, dok ostale nije ni razmatrao", rekao je Ćorić.

"U jednom trenutku me je prikazao kao igrača kojem je stalo samo do novca, da zbog toga nisam htio otići. To nije bila istina", dodao je.

Tiaga Pinta osobno nikada nije sreo. Tako je ostao u Romi gdje od ljeta 2022. do ljeta 2023. uopće nije igrao.

"Strašno. William Bianda (danas 25-godišnji branič francuskog drugoligaša Stade Lavalloisa) i ja smo trenirali odvojeno, s kondicijskim trenerom. I to je to. Nije bilo načina da razgovaram ni s kim. Nikad nisam vidio (trenera) Josea Mourinha, na primjer", rekao je.

Sjećanje na to iskustvo izaziva kod Ćorića gorčinu.

"Ali me ojačalo. To moje vrijeme u Romi i ozljede. To su nesumnjivo iskustva koja su me ojačala i sada sam sretan", izjavio je.

Zasad ne razmišlja previše o budućnosti. Želi što bolje igrati na Malti.

