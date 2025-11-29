FREEMAIL
TRESE SE STOLICA /

Marija Kovačevića može spasiti samo čudesan niz u prosincu, Boban već ima zamjenu

Marija Kovačevića može spasiti samo čudesan niz u prosincu, Boban već ima zamjenu
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Predsjednik Zvonimir Boban stao je na stranu svoga trenera, ali po nekim pisanjima, i to pouzdanje opada

29.11.2025.
11:25
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Mario Kovačević već je dva neko vrijeme pod povećalom svih navijača Dinama i nogometne javnosti. Rezultati su vrlo promjenjivi i veliki broj navijača zaziva smjenu. Predsjednik Zvonimir Boban stao je na stranu svoga trenera, ali po nekim pisanjima, i to pouzdanje opada.

Naime, Jutarnji list piše kako Kovačevića može spasiti samo jako dobar niz do kraja, godine, a Boban već ima spremnu zamjenu. Jutarnji navodi kako je Bobanova najveća želja Matjaž Kek i želi ga zakapariti jer mu u prosincu istječe ugovor sa slovenskom reprezentacijom

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Mario Kovačević ima vremena do tada napraviti veliki preokret. Dinamo do kraja godine ima Goricu (A), Hajduk (H), Betis (H), Slaven Belupo (A) i Lokomotivu (H). U tih pet utakmica Kovačevića bi vjerojatno spasilo tek svih pet pobjeda. U suprotnom, u 2026. bi Dinamo moglo povesti novo ime. Želja je Kek, a vidjet ćemo kakva će biti odluka.

najčitanije
Marija Kovačevića može spasiti samo čudesan niz u prosincu, Boban već ima zamjenu