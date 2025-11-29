Dinamo je po jednoj statistici najbolji u Europskoj ligi. Ili najgori, ovisi kako gledate

Dinamovi nogometaši napravili su ukupno 39 prekršaja tijekom dosadašnjih pet utakmica Europske lige, najmanje među 36 klubova u tom natjecanju, pokazuje statistika objavljena na internetskoj stranici Europske lige.

Dinamo je u prosjeku imao 6,5 prekršaja po susretu tijekom ogleda s Fenerbahčeom (3-1), Maccabijem (3-1), Malmom (1-1), Celtom Vigo (0-3) i Lilleom (0-4).

Ispred zagrebačkog kluba je Fenerbahče s 45 "faulova", a njegov posljednji suparnik Lille načinio ih je 54. Najgrublji je Sturm iz Graza čiji su nogometaši 90 puta nepropisno zaustavljali suparnike.

Dinamo je istovremeno pretrpio 46 prekršaja tijekom dosadašnjih pet kola, a samo su Celta, Brann i Go Ahead Eagles bili "faulirani" manje puta.

"Fair play" hrvatskog doprvaka vidi se i iz dobivenih žutih kartona. Suci su njegove igrače opomenuli šest puta, a nisu niti jednom isključili, što je najmanje u natjecanju.

Po osam žutih kartona skupili su Freiburg, Aston Villa, Rangers i Salzburg. Fenerbahče ih je skupio čak 25 u pet utakmica.

Pred Dinamom su još tri utakmice ligaškog dijela natjecanja, a treba biti među 24 momčadi kako bi izborio prolazak dalje. Trenutno zauzima 23. mjesto.

Iduću utakmicu igrat će s Betisom u Zagrebu 11. prosinca.

