Gradonačelnik Osijeka o dolasku Vukovara na Gradski vrt: 'To je vrlo neozbiljno'

HNK Vukovar 1991 igra svoje domaće utakmice u SHNL-u na gradskom stadionu u Vinkovcima za što plaća vrlo visoku rentu Cibaliji. Njihov prvi izbor bio je Gradski vrt u Osijeku, ali pravila HNS-a to nisu dozvoljavala jer je limit bio 30 kilometara.

Na posljednjoj sjednici HNS-a usvojen je prijedlog da se to poveća na 50 kilometara pa bi sada Vukovar mogao igrati u Osijeku. Prepreka više nema, ali gradonačelnik Osijeka Ivan Radić upozorava da stvar nije gotova.

"I ja sam pročitao da će Vukovar igrati svoje domaće utakmice u Gradskom vrtu. Želim reći da grad Osijek svakako cijeni Vukovar, žrtvu Vukovara, uvijek kada je Vukovar u pitaju, imamo posebnu emociju i želimo pomoći, a ono što želim poručiti čelnicima vukovarskog nogometnog kluba je da mogu igrati utakmice u Gradskom vrtu, ali prvo moraju sjesti s vlasnikom stadiona, to je Grad Osijek.

Ne mogu se davati izjave da se Vukovar sigurno seli u Osijek, a da se o tome nije razgovaralo i dogovorilo s gradskom upravom. To je vrlo neozbiljno. Jesmo zainteresirani, ali moramo razgovarati. Ne mogu se stvari uzimati zdravo za gotovo i davati takve izjave a da onaj tko odlučuje, Grad Osijek, nije dao svoj konačni odgovor. Ništa nije gotovo dok dogovor ne bude sklopljen", poručio je gradonačelnik Osijeka za Glas Slavonije.

Još nije sve riješeno, ali iz svega se da iščitati da je ostao samo formalni dogovor i da ćemo vjerojatno Vukovar u drugoj polusezoni gledati kako domaće utakmice igra na Gradskom vrtu.

