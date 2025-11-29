Navijači Osijeka ogorčeni ponašanjem policije i redara: 'Maltretiranje žena i djece'

Prva utakmica 15. kola SHNL-a donijela je derbi začelja, a ujedno i Slavonski derbi između Vukovara i Osijeka. Utakmica se igrala u Vinkovcima i završila je 2:2. Osijek je dva pita vodio golovima Arnela Jakupovića i Naila Omerovića, ali oba je puta poravnavao Alen Jurilj.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na gostujućoj tribini bilo je 500-tinjak navijača Osijeka, a čini se da im nije baš bilo lijepo u Vinkovcima jer su se požalili na tretman koji su dobili. "500-tinjak navijača Osijeka, među kojima i dosta žene i djece, prošlo je teško maltretiranje od strane redara i policije na ulazu na južnu tribinu vinkovačkog stadiona. Doslovno su se svi morali izuvati, bosi stajati na hladnom betonu, a "sretnici" su odlazili u poseban policijski šator sa strane na još skidanja i alkotest.

Oduzimane su čak i rukavice, šalovi buffovi, kape... Zbog svega je i dobar dio navijača ušao na tribinu debelo nakon početka utakmice. Hvala Vukovaru 1991 i vinkovačkoj policiji na ovakvom gostoprimstvu. Nadamo se da se nećemo opet jako dugo vidjeti", stoji u objavi stranice NK Osijek 1947.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon teškog poraza od Rumunjske, hrvatske rukometašice čekaju jednog od favorita prvenstva