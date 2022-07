Kako održati vezu na daljinu? Donosimo osam savjeta za uspješnu vezu na daljinu. Pet stvari koje morate znati prije nego se upustite u vezu na daljinu. Veza na daljinu i kako prebroditi razdvojenost. Sedam djevojaka ispričalo je kako održati vezu na daljinu. Deset ideja kako razviti i učvrstiti vezu na daljinu. Kako sačuvati ljubav u vezi na daljinu. Jesu li kilometri zapravo problem u vezama na daljinu? Dvadeset savjeta za ljubav i vezu na daljinu...

Našalit ćemo se malo i reći da ovih dana ovako nekako izgleda Googleova tražilica Zdravka Mamića. Veze na daljinu jednostavno ne funkcioniraju. Tko god tvrdi suprotno, vjerojatno se vodi nekim izoliranim slučajem i na njemu, bespredmetno, temelji svoju psihološku analizu, odnosno, tezu. Zdravko Mamić već više od četiri godine pokušava njegovati svoju vezu s Dinamom, odnosno, ljudima koje je tamo postavio u vrijeme dok je još fizički bio u klubu. A čini se da polako dolazimo do točke puknuća i mogućeg pucanja veze.

Da, posao se itekako može voditi na daljinu, ali u Mamićevu slučaju upravljanje klubom nikada nije bio tek biznis, odnosno, on je više bio nešto nalik vrlo dobro organiziranoj diktaturi. A da bi se takav sustav, u kojem jedan čovjek drži pod kontrolom održavao i opstajao, osoba oko koje se gradio kult ličnosti i koji je bio fokalna točka sistema, jednostavno mora biti fizički prisutna i aktivna u svim upravljačkim segmentima. U protivnom dogodit će se upravo ovo što se događa Mamiću, a to je - izdaja.

Kada je sve počelo?

Mamića već odavno nema, a iako on i dalje u svojim razgovorima za medije, podcastima i raznim gostovanjima govori za sebe da je i dalje prisutan u klubu, da odrađuje i dogovara transfere i sudjeluje u poslovanju kao savjetnik, postaje sve očitije da Mamić ima vrlo iskrivljenu sliku o svojoj vezi s Dinamom. Kako sada imamo prilike vidjeti, Mamićev odnos s Dinamom baš i nije onakav kakvim se čini i on, izgleda, baš i neće moći preokrenuti situaciju u svoju korist.

U trenucima dok je Zoran Mamić još bio u klubu, veza je donekle funkcionirala, no presuda je i njega natjerala na bjegunstvo i tu je sve počelo. I eto, koncem prošle godine, kada je Dinamo birao novog trenera nakon otkaza Damiru Krznaru, počelo se nazirati pucanje te veze na daljinu. Mamić je gurao svoje vojnike Romea Jozaka i Sergeja Jakirovića s kojim se sprijateljio otkako je ovaj preuzeo mostarski Zrinjski, i ako nas pitate bili su odlična rješenja za Dinamo, ali Uprava je odlučila postaviti Željka Kopića na mjesto trenera i sportskog direktora. Kopić nije bio dobro rješenje, ali je klub iza njega stao i nije bilo popuštanja.

Nedugo nakon toga, oko Božića prošle godine, uslijedilo je prvo javno "telešamaranje" Mamića i Dinama. Sve je počelo nespretnom čak malo i neduhovitom objavom Dinama na društvenim mrežama o dolasku Petra Bočkaja, tada ponajboljeg beka Prve HNL i najveće zvijezde Osijeka. No, onda se, nekoliko dana nakon transfera koji se proveo na Badnjak, u javnosti pojavila snimka Zdravka Mamića koji na nekoj zabavi, vjerojatno na sam Badnjak, viče kako je on zaslužan za dolazak Bočkaja i kako je to tek početak.

Veza puca

"Dok smo se svi skupa veselili, ja sam radio jer ste me inspirirali. Takvo ste mi vino točili da sam večeras kupio Bočkaja! Ali, to je samo početak", rekao je to Mamić na spomenutoj zabavi pred okupljenima. No, onda se dogodilo nešto što još nismo vidjeli. Iz Dinama su odgovorili oštrim priopćenjem u kojem su decidirano naveli kako su oni zaslužni za taj transfer, a ne Zdravko Mamić te da će tako biti u buduće.

U kuloarima se tada već pročulo kako Mamićev utjecaj u klubu pada, kako veza polako puca, a Mamić je od tada pa do sada u nekoliko navrata, koliko je gostovao po raznim emisijama i podcastima, govorio o sebi i Dinamu kao da su još uvijek u vrlo zdravoj vezi. No, u nešto manje od pola godine dobili smo nekoliko indikatora da je veza zapravo pred samim krajem.

Prvi je neostvareni transfer Mislava Oršića iz zimskog prijelaznog roka ove godine, koji je de facto bio posljednji Mamićev poslovni potez, njegovo posljednje udaranje šakom o stol. Mamić je, navodno, kažemo navodno jer je to kuloarska priča, zaustavio transfer Mislava Oršića iz Dinama, koji je Uprava već dogovorila. Mamić je to, navodno, uradio jer je Dinamo vrlo loše stajao u prvenstvu i bilo je upitno hoće li osvojiti naslov. I tu je vjerojatno u potpunosti pukla ljubav.

Progresivno propadanje veze

Naslov su uspjeli osvojiti, ali je u međuvremenu vojnik nove Uprave, Kopić, dobio otkaz zbog katastrofalnih rezultate i vrlo loše igra Dinama. I tu dolazimo do trenutka kada je Mamić, navodno, ponovo polomio zube na maksimirskoj kuli i kada je veza progresivno počela propadati. U trenucima najveće krize prošle sezone, kada su Dinamu za vratom disali Hajduk, Osijek i Rijeka, Mamić je, navodno, odredio Sergeja Jakirovića za novog trenera, ali Uprava je napravila po svom i imenovala je Antu Čačića trenerom.

Čačić je spasio sezonu i trebao je biti samo privremeno rješenje, a onda je na opće iznenađenje svih produljio suradnju i vodi Dinamo u novoj sezoni. Ipak, tu međugorsko-zagrebačka melodrama ne završava. Naime, proteklih se dana piše kako je Uprava Dinama blokirala transfer koji je za klub odradio Zdravko Mamić. I to ako je to zaista tako, to je apsolutni presedan i samo takva kvislinška izdaja.

Mamić je navodno sve dogovorio s Osijekom, Nenadom Bjelicom i agentom mladog stopera Adrijana Leona Barišića i transfer vrijedan dva milijuna eura trebao se zgotoviti ovih dana. No, netko je iz Uprave Dinama zaustavio taj transfer i posao je propao. Sasvim je to jasan znak u kakvom su trenutno odnosu Mamić i prvi ešalon Dinama. U cijeloj ovoj priči najveća je ironija što su Mamića izdali isti oni ljudi koje je on tamo postavio. Ne bi tu bilo nikakvog snebivanja da je u klubu nakon Mamićeva odlaska provedena "lustracija", da je došao neki novi establišment i riješio se stare vladajuće strukture i svih njihovih atavizama. No, ovako je to čista ironija.

Mamića izdali njegovi

Mamića su izgurali njegovi vojnici, napravili mu puč i on je tu ostao, kako se čini, potpuno svezanih ruku, a vjerojatno i dosta konsterniran. Što će dalje biti, to je teško predvidjeti. O potezima nove Uprave Dinama pisali smo nedavno i njima baš i nismo oduševljeni, pa tako ne možemo reći ništa više od toga da će ljudi koji sada vode Dinamo operirati na sličan način kao što je i Mamić, minus malverzacije zbog kojih je dotični nakon pravomoćne presude i pobjegao u Međugorje. Bit će to i dalje surovi lov na milijune eura, kako od transfera igrača, tako i od europskih natjecanja, ali kako smo do sada imali prilike vidjeti, za neuspjehe i loše poslovne poteze neće odgovarati jedna osoba, kao što je bilo dok je Mamić bio tu fizički, već će se Uprava skrivati iza trenera i fantomskih sportskih direktora te nažalost, bježati od odgovornosti.

Problem s Mamićem i vezama na daljinu, koje je možda guglao ili nije, jest taj što se u većini situacija osoba može fizički vratiti drugoj osobi i popraviti odnose. Mamić ne može. On se bjegunstvom pred hrvatskim pravosuđem zacementirao u Bosni i Hercegovini i odnos s Dinamom uskoro bi mogao postati isključivo platonski. Nismo orijentirani "pro mamićevski", sačuvaj Bože, ali na trenutke nam ga čak dođe i žao, no, kako je posijao tako će i žnjeti. Odnosno, već je, očito, požnjeo.

Što na kraju reći, nego, eto, šteta što Mamić nije na vrijeme potražio savjete međugorske Vidjelice, dok je ova još imala kontakt s Gospom, a opet pitanje je bi li i ona mogla predvidjeti ovakav "plot twist" kakav su priredili Mamićevi kvislinzi.

