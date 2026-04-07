Gračan povukao potez koji bi mogao odlučiti kvalifikacije: Evo tko dobiva veliku priliku

Izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igračica za kvalifikacijske utakmice protiv Gibraltara za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu.

Nakon polovičnog uspjeha u dvije utakmice odigrane u ožujku, gostujuće pobjede protiv Bugarske i domaćeg poraza od Kosova, Hrvatska će u travnju odigrati dvije utakmice protiv Gibraltara, 14. travnja u gostima te četiri dana potom u Sinju.

Izbornik Gračan je istaknuo kako zbog određenih izostanaka priliku dobivaju i mlađe i nove reprezentativke.

"Očekuju nas dvije utakmice protiv reprezentacije Gibraltara gdje se moramo postaviti kao favoriti. Čak bih rekao da je imperativ te dvije utakmice pobijediti kako bi spremni dočekali termin u lipnju i na neki način odlučivali sami o tome hoćemo li se vratiti u B grupu. Imamo određenih izostanaka, međutim ima i mlađih i novih cura i vjerujem da će se i one početi privikavati na reprezentaciju i nadam se da će sve završiti kako treba", rekao je Gračan.

Okupljanje reprezentacije predviđeno je 9. travnja u Zagrebu.

Nakon dva odigrana kola u skupini C2 europskih kvalifikacija na vrhu je Kosovo sa šest bodova, slijede Bugarska i Hrvatska sa po tri, dok je Gibraltar na dnu bez bodova. Plasman u sljedeći krug kvalifikacija izborit će pobjednice skupine te dvije od šest najboljih drugoplasiranih ekipa.

REPREZENTACIJA HRVATSKE:

Vratarke: Doris Bačić (Lazio), Ana Ristovski (Hajduk), Carlotta Sesjak (Recklinghausen)

Obrana: Ana Jelenčić (Servette), Kristina Nevrkla (Lio Osijek), Lucia Orkić (Red Bull Salzburg), Nina Varga (Međimurje), Janja Čanjevac (Hajduk), Antonia Dulčić (Hajduk), Tea Vračević (Sankt Polten), Sara Herceg (Hajduk)

Veza: Izabela Lojna (Lio Osijek), Lucija Vunić (Dinamo), Petra Pezelj (Sarajevo), Lana Kukavica (Hajduk), Helena Spajić (Dinamo), Ana Bakalar (Hajduk), Lucija Vrdoljak (Gorica), Laura Vlastelica (Hajduk)

Napad: Ivana Rudelić (Basel), Andrea Glibo (Sankt Polten), Karla Kurkutović (Górnik Łęczna), Petra Mikulica (Altach)

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ženska reprezentacija spremna za završnicu: Kapetanica se vraća nakon godine dana