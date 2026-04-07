FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'slijedi oporavak' /

Hrvatska slavila u prvom susretu, ali ozljeda igrača sve preplašila: Savez otkrio njegovo stanje

×
Foto: Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

Jedini trenutak zabrinutosti dogodio se u 31. minuti kada je Luka Bukić primio udarac u oko.

7.4.2026.
13:10
Sportski.net
Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija otvorila je nastup na turniru Svjetskog kupa Divizije 1 uvjerljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 16-7. Susret 1. kola skupine B bio je od samog početka u znaku Hrvatske, koja je kontrolirala igru i na kraju ostvarila najvišu pobjedu prvog dana natjecanja.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bili su Loren Fatović i Tin Brubnjak, svaki s tri postignuta gola. Dva gola dodali su Rino Burić, Marko Žuvela i Zvonimir Butić. S druge strane, najbolji strijelac SAD-a bio je Nicolas Saveljić s tri pogotka.

Jedini trenutak zabrinutosti dogodio se u 31. minuti kada je Luka Bukić primio udarac u oko. Iz stožera hrvatske reprezentacije stižu dobre vijesti – ozljeda nije ozbiljna, iako vid u trenutku ostaje zamućen. Prema službenoj objavi Hrvatskog vaterpolskog saveza:

“Nema vidljivih oštećenja rožnice, no vid je trenutno zamućen i slijedi oporavak izvan bazena. Ozljeda je ozbiljna i zahtijeva dodatne pretrage.”

 

 

Hrvatska će u 2. kolu u utorak od 14.30 sati odmjeriti snage sa Španjolskom, a cilj je jasan, plasman među pet prvoplasiranih reprezentacija u Alexandropoliju kako bi izborili završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja.

S ovom pobjedom Hrvatska šalje jasnu poruku: u ovoj diviziji ne namjerava popuštati, a kombinacija iskusnih igrača i mladih talenata poput Fatovića i Brubnjaka daje momčadi snažan start i visoke ambicije za nastavak natjecanja.

Hrvatska Vaterpolska ReprezentacijaSvjetski KupLuka BukićOzlijeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike