Hrvatska slavila u prvom susretu, ali ozljeda igrača sve preplašila: Savez otkrio njegovo stanje

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija otvorila je nastup na turniru Svjetskog kupa Divizije 1 uvjerljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 16-7. Susret 1. kola skupine B bio je od samog početka u znaku Hrvatske, koja je kontrolirala igru i na kraju ostvarila najvišu pobjedu prvog dana natjecanja.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bili su Loren Fatović i Tin Brubnjak, svaki s tri postignuta gola. Dva gola dodali su Rino Burić, Marko Žuvela i Zvonimir Butić. S druge strane, najbolji strijelac SAD-a bio je Nicolas Saveljić s tri pogotka.

Jedini trenutak zabrinutosti dogodio se u 31. minuti kada je Luka Bukić primio udarac u oko. Iz stožera hrvatske reprezentacije stižu dobre vijesti – ozljeda nije ozbiljna, iako vid u trenutku ostaje zamućen. Prema službenoj objavi Hrvatskog vaterpolskog saveza:

“Nema vidljivih oštećenja rožnice, no vid je trenutno zamućen i slijedi oporavak izvan bazena. Ozljeda je ozbiljna i zahtijeva dodatne pretrage.”

Hrvatska će u 2. kolu u utorak od 14.30 sati odmjeriti snage sa Španjolskom, a cilj je jasan, plasman među pet prvoplasiranih reprezentacija u Alexandropoliju kako bi izborili završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja.

S ovom pobjedom Hrvatska šalje jasnu poruku: u ovoj diviziji ne namjerava popuštati, a kombinacija iskusnih igrača i mladih talenata poput Fatovića i Brubnjaka daje momčadi snažan start i visoke ambicije za nastavak natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Njemački mediji otkrivaju: Hrvat sve bliže dresu Kraljevskog kluba