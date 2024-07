Dinamo ima odgovor na "atomski" Hajduk, kako pojedini mediji senzacionalistički i populistički pišu o pojačanom rosteru splitskih bilih, sad pogotovo kad je Ivan Rakitić postao novi igrač Hajduka. U dosadašnjem prijelaznom roku, u Dinamo su došli sjajni Marko Pjaca, Španjolac Raul Torrente, Marokanac Samy Mmaee i vratar Filipović, a Ronaël Pierre-Gabriel pokazao je da je izvan okvira HNL-a, te da će i u narednoj sezoni biti jaki adut Sergeju Jakiroviću. Šuška se i o Kolumbijcu Córdobi, napadaču, ali otom - potom. Kako bi mogao izgledati novi Dinamo? Malo smo se poigrali s imenima. Za napomenuti kako je ovo stanje u trenutku pisanja ovog teksta, a ljetni mercato još traje, od 26. lipnja do 5. rujna za HNL.

Dakle, kako bi moćni Dinamo mogao izgledati i koje su pozicije u momčadi zatvorene i otvorene? Dakle, prvo trebamo secirati aktualnu situaciju i pozicije, da bi složili novih 11 Dinama uz alterancije. Situacija je ovakva...

Zasad je Jakirović miran što se tiče obrane, tu je sve sigurno i slaganje obrane je završeno za Dinamo. Ili, trebalo bi biti, ako se sleti ptica iznenađenje. Dovedeni su stoperi Torrente i Mmaee, tu su još i pouzdani Theophile i Bernauer, na desnom boku Pierre-Gabriel i Ristovski, na lijevom Ogiwara. Tu je još na lijevom beku i Mauro Perković, u ovim trenucima kao alterancija Sergeju Jakiroviću, ali on bi, kako se čini, na kraju ipak mogao otići prema Nizozemskoj.

Vezni red Dinama je moćan. Situacija s Petrom Sučićem nije još jasna. On bi mogao otići, ali ajmo pretpostaviti da bi Petar Sučić mogao ostati u Maksimiru. Dakle, ukoliko ostanu Sučić i jedan od nositelja igre Dinama Martin Baturina, onda Plavi imaju moćan vezni red sa Mišićem kao zadnjim veznim, Markom Rogom koji je pokazao na pripremama da može biti član udarne momčadi. Arijan Ademi uvijek može pomoći, on je pit bull koji je uvijek vrijedan na terenu i može povesti Dinamo prema pobjedi. Polako stiže i vrijeme mladog Luke Vrbančića, tog Dinamovog Paula Scholesa, koji bi mogao u nadolazećoj sezoni imati veći igrački iskorak. Nemojte zaboraviti da će se nakon ozljede vratiti i Luka Stojković, adut za lijevo krilo, koji prošlu sezonu nije igrao za Dinamo jer se ozlijedio, isto kao i Kačavenda.

Nekako je najkritičnije prema naprijed, izuzevši poziciju lijevog krila (tu je i gužva), jer se ne zna sudbina Brune Petkovića, iako je on u ovim trenucima, mišljenje potpisnika ovih redaka, više za ostanak nego odlazak. Dinamo u napadu na krilima ima dva reprezentativca - Marko Pjaca i albanski reprezentativac, koji nam je zadao glavobolje na Euru kad smo igrali protiv Albanije - Arbër Hoxha. Neizvjesnost oko Petkovića donosi problem, a isto tako i mogući transfer Frana Brodića itekako su ozbiljne te priče oko njegovog možebitnog odlaska u Mađarsku ili MLS, prema pisanju medija...

Plavima u svakom slučaju treba jedan napadač i jedno desno krilo. Tu se spominje Kevin Carlos iz Švicarske, a nakritičnija pozicija u Dinamu je pozicija desnog krila. Marin Šotiček nije došao, a Marco Pjaca ima financijski unosnije ponude od one koju Dinamo namjerava i želi dati za njega. Dario Špikić je na odlasku, ali to ne znači da će otići ili da će otići kroz tjedan. Za sad je on nogometaš Dinama.

NOVI DINAMO

Nevistić; Ronaël Pierre-Gabriel (Theophile), Samy Mmaee (Bernauer), Ristovski, Ogiwara (Perković); Josip Mišić, Marko Rog (Arijan Ademi), Petar Sučić (Arbër Hoxha eksperiment, ali ne stalna alternacija na desnom krilu), Martin Baturina, Marko Pjaca (Luka Stojković), Bruno Petković (Kulenović).

