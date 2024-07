Rijeka je odbila službenu ponudu Dinama za hrvatskog reprezentativca Marca Pašalića, potvrdili su nam informaciju iz kluba s Rujevice.

Iako nam iz HNK Rijeka nisu htjeli otkriti cifru koja je iz Maksimirske 128 sletjela Damiru Miškoviću na stol za najveću klupsku zvijezdu, špekulira se da je manja od 5-6 milijuna eura, koliko je najveća okvirna cifra ponuđena Rijeci za Marca Pašalića.

Mišković nije ni trenutak dvojio oko Marca Pašalića, a jedno je kod njega jasno - Pašalić će biti igrač Rijeke sve dok na Rujevicu ne sleti ponuda koja će zadovoljiti sve sudionike.

Dinamo bi htio vidjeti Marca Pašalića u udarnih 11 na poziciji desnog krila, što je najkritičnija pozicija u momčadi Plavih. Dario Špikić je na odlasku, Marin Šotiček nije došao pa je tu nastao problem.

Treba spomenuti kako Marcu Pašaliću gode ponude jer je to dokaz da vrijedi i da je napredovao u karijeri, a to je i potvrda afirmacije u HNK Rijeka. Igrač iz treće lige stigao je do toga da se nude milijuni za njega.

Prema Transfermarktu, Marco Pašalić vrijedi 4 milijuna eura.

