Zvijezda Dinama dan nakon remija s Hajdukom: 'Svaka utakmica do kraja je kao finale'

Samo jedan dan je prošao od velikog derbija Dinama i Hajduka koji je završio 2:2, bio pun tenzija, a dojmovi se još zbrajaju. Dan nakon utakmice, najbolji igrač susreta, Martin Baturina dao je intervju službenoj stranici Hrvatske nogometne lige.

“Derbi je uvijek specifična utakmica, puna emocija i borbe. Naravno da bih bio sretniji da smo uzeli sva tri boda, a osobno uvijek gledam samo kako poboljšati stvari i ići prema naprijed. Uspjeli smo sačuvati bod iako smo bili bez dvojice igrača. To samo pokazuje koliko ova momčad ima srce i koliko vjerujemo jedni u druge. Neke utakmice nije lagano igrati ni s 11 igrača, a kamoli derbi kad smo ostali s devetoricom. Svi su se bacali na glavu, ginuli smo za svaku loptu i taj bod na kraju ima veliku vrijednost”, rekla je desetka Dinama.

'Vjerujem da možemo do titule'

"Sve je otvoreno i svaka utakmica do kraja bit će kao finale. Nema prostora za opuštanje i svaka pobjeda može napraviti razliku. Vjerujem u ovu momčad i našu snagu, borit ćemo se do kraja”, dao je svoj pogleda na raspored do kraja Baturina i komentirao potencijalno buđenje Dinama nakon poraza od Rijeke i Osijeka. “Sasvim je jasno da su ti porazi bili teški, ali možda su nas malo i prodrmali. Uvjeren sam da imamo kvalitetu i karakter i uvjeren sam da ćemo iz kola u kolo biti sve bolji. Dinamo uvijek ide na pobjedu i tako će biti do kraja", odlučan je Baturina koji vjeruje da Dinamo još može do titule “Vjerujem da možemo. Znamo što znači igrati za Dinamo, znamo kolika je čast i odgovornost boriti se za titulu i siguran sam da ćemo svi dati maksimum. Već smo pokazali da nikad ne odustajemo, nećemo ni sad”, rekao je Baturina koji je na popisu hrvatske reprezentacije za okršaje s Francuzima.

“To će biti vrhunski izazov. Francuska je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, ali mi smo Hrvatska i znamo koliko vrijedimo. Čekaju nas teške utakmice, ali vjerujem da imamo kvalitetu nositi se Francuzima i napraviti dobar rezultat. Radujem se okupljanju i svakoj prilici da nosim dres reprezentacije”, zaključio je Baturina.

