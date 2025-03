Novi reprezentativac nakon Dalićeva poziva: 'Nazvao me Đalović i rekao...'

Zlatko Dalić je u ponedjeljak objavio popis igrača za susrete četvrtfinala Lige nacija s Francuskom. Na popisu su se našla dva nova imena, bivši igrač Rijeke, Franjo Ivanović i sadašnji igrač Rijeke, Toni Fruk. Potonji briljira u HNL-u ove sezone, a veliku vijest mu je u ponedjeljak ujutro prenio njegov klupski trener, Radomir Đalović.

"Trener Đalović me ujutro nazvao i rekao mi da sam dobio poziv. Lijepo buđenje, možda i najljepše dosad u mojoj igračkoj karijeri. Bilo je već pretpoziva koji su mi služili kao motivacija da napravim taj dodatni korak i postanem reprezentativac. Sada se i to dogodilo", rekao je Fruk za službenu stranicu Rijeke. "Presretan sam, za ovo se trenira i živi. Ovo je najljepša moguća emocija. Jednim dijelom sebe još nisam ni sto posto svjestan da ću biti u reprezentaciji. Neke igrače već poznajem jer smo se susretali, ali puno je i vrhunskih igrača koje jedva čekam upoznati. Bit će užitak trenirati s njima, a siguran sam da ću pritom i nešto naučiti. Jedva čekam", uzbuđeno je najavio Fruk.

"Poziv nije stigao zbog nekoliko dobrih utakmica, već kao potvrda svega dobrog što sam radio do sada. No, sve to moram nastaviti raditi u kontinuitetu, na visokoj razini. Moram istaknuti da su mi u svemu ovome puno pomogli suigrači i treneri – bez njih ne bi bilo ni ovog poziva, pa i njima ide velika zahvala", rekao je mladić iz Našica koji je prošao sve mlađe selekcije Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Protiv Francuske idemo na pobjedu'

"Ovo je sigurno kruna mog reprezentativnog puta. Prošao sam sve mlađe uzraste, koji su bili priprema za ovo što se danas dogodilo. Vjerujem i nadam se da ću opravdati povjerenje kroz igre u klubu", rekao je Slavonac pa najavio Francusku. "Na Francusku ne treba trošiti riječi, svi znamo da je to jedna od najvećih reprezentacija. Imaju kvalitetne i brze igrače, a meni će biti novo iskustvo igrati protiv takve momčadi. Nadam se da će biti prilike i zaigrati. Bit će teško, tu nema dileme, ali igrat ćemo na pobjedu i nadam se prolasku u idući krug", zaključio je Toni Fruk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fruk je ove sezone u 22 HNL nastupa upisao pet pogodaka i sedam asistencija. Ponajbolji je igrač u ligi ove sezone i svoju Rijeku predvodi do naslova prvaka Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Baturina i Krovinović odgovorili na ključna pitanja, borba za titulu dugo nije bila ovako zanimljiva

Tekst se nastavlja ispod oglasa