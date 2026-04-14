REMONTADA MOGUĆA /

Rakitić gostovao na Radio Marca: 'Barcelona može proći Atletico, a Yamalu je ovo potrebno'

Rakitić gostovao na Radio Marca: 'Barcelona može proći Atletico, a Yamalu je ovo potrebno'
Foto: Benjamin Cremel/AFP/Profimedia

'Ne možemo tražiti više od njega, njegovi nastupi na terenu već su nevjerojatni za njegove godine'

14.4.2026.
10:53
Sportski.net
Ivan Rakitić gostovao je na Radiju Marca u programu La Tribu gdje je najavio utakmicu Atletica i Barcelone u Ligi prvaka te govorio o Lamineu Yamalu i svojim iskustvima Lige prvaka. 

"Znamo kad igramo posebne mečeve jer zato i jesu posebni. Trenutačno, zbog rezultata, sve ide u prilog Atleticu", kazao je Rakitić, ali napominje da Barca nije bez šansi jer su i u prvoj utakmici imali puno prilika za izjednačenje ili preokret. 

"Liga prvaka se igra drugačije, pritisak je veći, obraća se veća pažnja na detalje i svaka pogreška može biti presudna. Prostor za pogreške je strašno mali", kazao je iz iskustva hrvatski veznjak pa se okrenu temi Lamine Yamal. "Rakitić nije oklijevao pohvaliti njegov talent, ali prije svega tražiti prirodan pristup njegovom razvoju: 'Mora nastaviti plesati', fraza koja savršeno sažima Rakitićevu filozofiju s mladim talentima", piše Radio Marca.

"Ne možemo tražiti više od njega, njegovi nastupi na terenu već su nevjerojatni za njegove godine. Važno je s kakvim će se ljudima okružiti tijekom svog razvoja. Puno bi profitirao kada bi za kapetana imao nekog kao što je Puyol ili Xavi", kazao je Rakitić. 

Barcelona će danas morati napraviti veliki preokret ako želi u polufinale, a Rakitić se prisjetio kako je i sam sudjelovao u velikom preokretu nad PSG-om 2017. "To su nezaboravne noći koje ti ostaju upisane za cijeli život. Barceloni treba savršena utakmica kako bi to ponovila", zaključio je Rakitić.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
