Dva europska velikana traže čudo za polufinale Lige prvaka: Evo gdje gledati

Dva bivša europska prvaka i ponajveća kluba na svijetu danas će pokušati napraviti malo čudo i izboriti polufinale Lige prvaka. Riječ je o Liverpoolu i Barceloni, a obje momčadi imaju veliki zaostatak iz prve utakmice.

Barcelona je u dvomeč s Atleticom ušla kao favorit, ali u prvoj utakmici na Camp Nou sve je pošlo po krivu. Pau Cubarsi pred kraj je prvog dijela dobio crveni karton, a iz tog slobodnog udarca Julian Alvarez zabio je za vodstvo gostiju. U 70. minuti Alexander Sorloth je zabio za 2:0 i veliku prednost momčadi Diega Simeonea pred uzvrat.

Barcelona će na Wandi Metropolitano pokušati napraviti Remontadu. Inače, bit će to čak šesti susret ove dvije ekipe ove sezone, a treći u samo deset dana. Sastali su se i u polufinalu Kupa kralja kada je Atletico na domaćem terenu slavio s 4:0, da bi Barca došla na korak do senzacije domaćom pobjedom od 3:0 u uzvratu. Danas bi im 3:0 bilo dovoljno za prolaz u polufinale. Utakmica je na rasporedu u 21 sat na Areni sport 2.

Isti zadatak kao Barca ima i Liverpool, ali na domaćem terenu. Englezi su prošloga tjedna u Parizu poraženi 2:0 od branitelja naslova PSG-a. Parižani su bili apsolutno dominantni u toj utakmici. Desire Doue zabio je već u 11. minuti, a pobjedu je povećao u 65. minuti Kviča Kvaratskhelija.

Liverpool zato čeka vrlo težak zadatak jer su nisu pokazali gotovo ništa na Parku prinčeva, ali oni se uzdaju u svoj Anfield jer tamo je sve moguće. Utakmica u Liverpoolu počinje u 21 sat, a prijenos je na Areni sport 1.

