FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZVRATNE UTAKMICE /

Dva europska velikana traže čudo za polufinale Lige prvaka: Evo gdje gledati

×
Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

14.4.2026.
9:37
D.F.
VOYO logo
VOYO logo

Dva bivša europska prvaka i ponajveća kluba na svijetu danas će pokušati napraviti malo čudo i izboriti polufinale Lige prvaka. Riječ je o Liverpoolu i Barceloni, a obje momčadi imaju veliki zaostatak iz prve utakmice. 

Barcelona je u dvomeč s Atleticom ušla kao favorit, ali u prvoj utakmici na Camp Nou sve je pošlo po krivu. Pau Cubarsi pred kraj je prvog dijela dobio crveni karton, a iz tog slobodnog udarca Julian Alvarez zabio je za vodstvo gostiju. U 70. minuti Alexander Sorloth je zabio za 2:0 i veliku prednost momčadi Diega Simeonea pred uzvrat.

Barcelona će na Wandi Metropolitano pokušati napraviti Remontadu. Inače, bit će to čak šesti susret ove dvije ekipe ove sezone, a treći u samo deset dana. Sastali su se i u polufinalu Kupa kralja kada je Atletico na domaćem terenu slavio s 4:0, da bi Barca došla na korak do senzacije domaćom pobjedom od 3:0 u uzvratu. Danas bi im 3:0 bilo dovoljno za prolaz u polufinale. Utakmica je na rasporedu u 21 sat na Areni sport 2.

Isti zadatak kao Barca ima i Liverpool, ali na domaćem terenu. Englezi su prošloga tjedna u Parizu poraženi 2:0 od branitelja naslova PSG-a. Parižani su bili apsolutno dominantni u toj utakmici. Desire Doue zabio je već u 11. minuti, a pobjedu je povećao u 65. minuti Kviča Kvaratskhelija

Liverpool zato čeka vrlo težak zadatak jer su nisu pokazali gotovo ništa na Parku prinčeva, ali oni se uzdaju u svoj Anfield jer tamo je sve moguće. Utakmica u Liverpoolu počinje u 21 sat, a prijenos je na Areni sport 1.

POGLEDAJTE VIDEO: Simeone: 'Sve što zamišljamo može ostati samo na razini mašte'

Liga PrvakaLiverpoolPsgBarcelonaAtletico Madrid
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
