GLAVONJA /

Ponajveći talent regije oduševio, a onda mu je Perišić ostavio hit-komentar

Ponajveći talent regije oduševio, a onda mu je Perišić ostavio hit-komentar
Foto: Marcel Ter Bals, Mtb Photo/alamy/profimedia

Bajraktarević će uskoro napuniti 21 godinu, a u PSV-u briljira na desnom krilu

5.2.2026.
10:03
Sportski.net
Marcel Ter Bals, Mtb Photo/alamy/profimedia
PSV je u srijedu u četvrtfinalu Nizozemskog nogometnog kupa pobijedio Heerenveen s 4:1. Pogodak je zabio i naš Ivan Perišić, o čemu više pročitajte OVDJE, a njegov bosanskohercegovački suigrač Esmir Bajraktarević zabio je čak dva.

Zbog toga je proglašen igračem utakmice što je PSV objavio na svome Instagramu, a odmah se istaknu komentar Ivana Perišića. "Bravo glavonja moj... Ostavi nešto i za treći mjesec", napisao je Perišić u komentaru na službenom Instagramu PSV-a i opet oduševio navijače. 

Ponajveći talent regije oduševio, a onda mu je Perišić ostavio hit-komentar
Foto: Screenshot/instagram/psv

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli PSV (@psv)

 

 

 

Bajraktarević će uskoro napuniti 21 godinu, a u PSV-u briljira na desnom krilu otkako je prije godinu dana stigao iz New Englanda. Za reprezentaciju BiH već je upisao 12 nastupa i postigao jedan pogodak.

POGLEDAJTE VIDEO: Gotovo je, Portugalci zabili i četvrti

Ponajveći talent regije oduševio, a onda mu je Perišić ostavio hit-komentar