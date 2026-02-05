Ponajveći talent regije oduševio, a onda mu je Perišić ostavio hit-komentar

PSV je u srijedu u četvrtfinalu Nizozemskog nogometnog kupa pobijedio Heerenveen s 4:1. Pogodak je zabio i naš Ivan Perišić, o čemu više pročitajte OVDJE, a njegov bosanskohercegovački suigrač Esmir Bajraktarević zabio je čak dva.

Zbog toga je proglašen igračem utakmice što je PSV objavio na svome Instagramu, a odmah se istaknu komentar Ivana Perišića. "Bravo glavonja moj... Ostavi nešto i za treći mjesec", napisao je Perišić u komentaru na službenom Instagramu PSV-a i opet oduševio navijače.

Foto: Screenshot/instagram/psv

Bajraktarević će uskoro napuniti 21 godinu, a u PSV-u briljira na desnom krilu otkako je prije godinu dana stigao iz New Englanda. Za reprezentaciju BiH već je upisao 12 nastupa i postigao jedan pogodak.

