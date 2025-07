Hrvatski trener doveo Dinamov promašaj pa opleo po upravi kluba, spominjao i Modrića

Ivan Leko prije nekoliko je tjedana sjeo na klupu belgijskog velikana Genta, četvrti belgijski klub koji vodi u karijeri. Čini se da Lekin mandat nije dobro započeo jer Ivan je već nakon pripremnih utakmica opleo po upravi kluba i zavapio za pojačanjima.

Leko nije bio sretan nakon prijateljskog susreta protiv AZ-a, posebice u defenzivnom dijelu. „Igrači moraju shvatiti da je obrana temelj svakog kolektivnog sporta“, rekao je Leko. „Imamo mnogo igrača u našoj momčadi koji su dobri s loptom, ali nam nedostaje tijela, duela i agresije.

'Protivnici su se bojali doći ovdje. Sada se nitko ne boji KAA Genta'

Na primjer: Tchouaméni nikada neće biti Modrićev tip, ali ni Modrić nikada nije bio Makéléléov tip", rekao je Leko novinarima u svom stilu, prenosi Het Laatste Nieuws.

Jedino ljetno pojačanje Genta je Dinamov Wilfried Kanga, a trebao bi doći marokanski stoper Hatim Essaouabi. "Trebamo još nekoliko Wilfrieda, na više pozicija. Ako nemate snagu i brzinu i ne osvajate duele, ne možete pobijediti u Belgiji. To je istina. Ne želim lagati.

KAA Gent je veliki klub. Prije deset godina niste mogli kupiti ulaznice za domaće utakmice. Protivnici su se bojali doći ovdje. Sada se nitko ne boji KAA Genta. Srećom, stvari se mogu brzo promijeniti", brutalno je iskren Leko.

