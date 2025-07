Legendarni talijanski napadač komentirao Modrićev dolazak: 'Ovdje može igrati s cigaretom u ustima'

Talijanski mediji su proteklih dana posvetili puno prostora dolasku Luke Modrića (39) u redove AC Milana, ali jedna talijanska nogometna zvijezda posebno se je istaknula u pohvalama hrvatskom kapetanu, a to je Christian Bobo Vieri (52).

"Bila je to jedinstvena prilika. I ja bih s njime potpisao ugovor na godinu dana, apsolutno", kazao je Vieri, koji je sa 23 pogotka u 49 utakmica deveti najbolji strijelac talijanske reperezentacije svih vremena.

On ističe kako su iskustvo i klasa koju ima Modrić neprocjenjivi dobitak za svaku ekipu. "U Italiji nogometaš njegove klase može odigrati 40 utakmica s cigaretom u ustima", kazao je Vieri za Corriere della Sera, jedan od najčitanijih talijanskih dnevnika.

'Pokazat će mladim igračima'

Modrić će u rujnu proslaviti 40. rođendan, ali Vieri ističe da klasa nema rok trajanja, te da će ona u Serie A doći do izražaja, jer u talijanskom prvenstvu taktika pobjeđuje fizičku snagu.

Bivši golgeter Juventusa, Lazija, Intera, Atlético Madrida i AC Milana, koji je u talijanskoj Serie A zabio 142 gola, smatra da Modrić nije samo igračko pojačanje, već će biti i svjetionik u svlačionici Rossonera.

"Modrić će pokazati mladim igračima najbolji put da postanu pravi nogometaši", kazao je Bobo Vieri, dodajući kako je hrvatski kapetan u stanju podići profesionalizam i mentalnu snagu cijele momčadi.

