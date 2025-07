Ivan Jurić završio u bolnici, klub se oglasio i donio stanje hrvatskog trenera

Hrvatski trener Ivan Jurić nešto će se kasnije pridružiti pripremama svoje nove momčadi, Atalante zbog zdravstvenih problema. Jurić se muči s epiglotitisom što je upala epiglotisa, hrskavičnog poklopca na ulazu u dušnik, koja može uzrokovati otežano disanje i gušenje.

Oko svega se oglasio i klub, a čini se da će s hrvatskim stručnjakom biti sve u redu i da oporavak ide u dobrom smjeru te bi uskoro trebao biti otpušten iz bolnice.

"Atalanta BC objavljuje da je glavni trener Ivan Jurić nedavno primljen u bolnicu Bolognini u Seriateu, točnije na odjel otorinolaringologije pod vodstvom dr. Davidea Panciere, zbog upale gornjih dišnih putova, komplicirane bakterijskom epiglotitisom. Liječen je intravenoznom antibiotskom terapijom. Njegovo trenutno kliničko stanje pokazuje značajno poboljšanje, a očekuje se da će biti otpušten iz bolnice u sljedećih nekoliko dana", stoji u službenom priopćenju kluba.

