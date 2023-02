Prva runda meča za prevlast u Dinamu između Krešimira Antolića, člana Uprave, nekadašnjeg načelnika Odjela općeg kriminaliteta PUZG i čovjeka od povjerenja Zdravka Mamića, s kojim sad participira u Igrama prijestolja u Maksimirskoj 128 i s kojim se bori za prevlast u klubu, završena je.

Pravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac zbog pljačke u Dinamu Zdravko Mamić nije sretan rješenjem...

Gradski ured rekao svoje

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne odnose, naime, je rekao svoje i Antolić je na turbulentnoj sjednici Skupštine od 12. prosinca prošle godine nelegalno smijenjen.

Ured drži da je po Statutu Dinama Izvršni odbor taj koji imenuje i razrješava članove Uprave. Dakle, Antolićeva struja, kako to neki vide i kako na prvu ispada, povela je prije druge runde. Oni koji su tražili sazivanje skupili su 45 potpisa, četiri više od potrebnih 41, prema pisanju pojedinih medija. No, je li to stvarno tako, odnosno je li za sad pobijedila Antolićeva struja?

"Za sad nitko nije pobijedio", tvrdi nam Ivan Brleković, nekadašnji dopredsjednik HNS-a, javni tužitelj i sudac, danas poznati odvjetnik...

Sad je na redu redovna izborna Skupština koja bi se trebala održati najkasnije do 11. ožujka i na kojoj se može smijeniti predsjednik Mirko Barišić, te izabrati novi Izvršni odbor. A taj novi Izvršni odbor onda može razriješiti i članove Uprave, te imenovati nove.

Naravno, pitanje je kako će se glasovati na toj redovnoj izbornoj Skupštini. Nitko ne može tvrditi da će svi ostati na istom mišljenju, možda se u međuvremenu u maksimirskom kraljevstvu promijene odnosi snaga, možda će Zdravko dobro izlobirati...

'U ovoj borbi pobijedit će onaj tko će imati natpolovičnu većinu'

Ivan Brleković pristao je iz dobre namjere objasniti nam u intervjuu situaciju u Dinamu, a u opsežnom razgovoru do detalja nam je izanalizirao Dinamov Statut i govorio o dosta toga na jedan poseban, specifičan, stručan ali opet svima shvatljiv način. Jedna stvar ga pritom posebno smeta, bode u oči...

"Statut Dinama sadrži takve odredbe o upravljanju klubom, kojima je uvedeno posredno a ne neposredno upravljanje klubom od strane članova kluba. Naime, klubom se upravlja posredno preko izabranih članova kluba i presudnu ulogu u izboru tih članova kluba ima Uprava kluba. Ovo sad govorim u najboljoj namjeri, s najboljim znanjem kojeg imam", kazat će Ivan Brleković.

Igre prijestolja u Maksimirskoj 128 i dalje traju. Na redu je druga runda. Komentar prve...

"Kad sve viđeno, kad sve što se dogodilo razlomite na proste faktore, onda vidite da je u Dinamu na snazi još uvijek Statut kojeg su sve vlasti do sada, dakle Gradski ured za opću upravu i Ministarstvo potvrdile kao valjan i zakonit Statut. Ja znam da sad to vama izgleda malo možda, ono, ali to je jednostavno tako. Dinamo je Udruga građana i u okviru tog Statuta jasno su podijeljene nadležnosti i uloge između tih ključnih tijela - Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Uprave kluba. I tu će, u ovoj borbi, pobijediti onaj tko će imati natpolovičnu većinu, a to je 41 zastupnik", kazao nam je u uvodu Ivan Brleković.

Je li struja Krešimira Antolića pobijedila za sad?

"Nitko za sad još nije pobijedio. Sportska inspekcija bila je u klubu, a ona još nije dala svoj pravorijek, dakle nalaz i mišljenje. Ono što je po novom Zakonu o sportu, koji je stupio na snagu ove godine, od 1.siječnja 2023. i po Zakonu o sportskoj inspekciji, sportska inspekcija je, u pravilu, nadležna da kontrolira samo ono što je vezano uz Zakon o sportu, materiju iz Zakona o sportu. Konkretno, ovdje je bilo pitanje mogu li biti zastupnik u skupštini doktor Saša Janković i gospodin Damir Krznar. S obzirom na to da je gospodin Saša Janković ujedno i član liječničke komisije HNS-a, mislim da to nema nikakve veze jedno s drugim i da Saša Janković može biti član skupštine Dinama nesmetano. Ne znam što bi to trebalo biti zapreka."

Koja je druga stvar?

"Druga stvar je Damir Krznar koji je valjda ušao u skupštinu Dinama kad je bio član radne zajednice kluba, bio je zaposlen u Dinamu. Bio je trener, pa je otišao u Maribor i tu će sad procijeniti sportska inspekcija, da li činjenica što je on trener u nekom drugom klubu može biti zapreka da bude valjani član skupštine Dinama. To su vam ta dvojica iz djelokruga rada sportske inspekcija".

Poznajete filozofiju ovog sukoba, Igara prijestolja kako to šaljivo zovemo. Kako vi kao neki glas razuma ovog ludila, kao čovjek koji ima iskustva u bitnim strukturama u nogometu (HNS), gledate na cjelokupnu situaciju u Dinamu? Ovako nekako, barem nama, izgleda kao da se treba u ovom sukobu navijati za što više žrtava s obje strane. Jer, svi su nekad bili na istoj strani i nisu radili dobro podržavajući kriminal Zdravka Mamića u Dinamu. Pa sam Antolić je protagonist jedne od vodećih afera hrvatskog nogometa kada je riječ o sukobu navijača i ondašnje Dinamove Uprave koja se proslavila čuvenim crnim listama, pri čemu je upravo Antolić označen kao čovjek od posebnog Mamićevog povjerenja za taj posao. Svi su, dakle, isti, ali sad podijeljeni. Niti jedna strana, niti jedna struja nije dobra.

'Stradao sam jer sam bio glas razuma, a uvijek sudim prema činjenicama'

"Gledajte, meni je drago kad vi mediji meni dajete kompliment da sam glas razuma. Dobro, jesam, ali zato sam i stradao - ali ja sam vam u svojoj bogatoj pravničkoj karijeri od preko 30 godina, bio sam između ostalog i javni tužitelj i sudac, kao i odvjetnik i naučio sam da trebam suditi i donositi meritorne zaključke na temelju samo činjenica. Jer, ovo ostalo je gatanje. Meni je jako teško reći gdje su se razišli Antolić i Mamić. Znam da ga je Zdravko Mamić doveo u Dinamo iz policije, valjda kao tjelohranitelja, osobnog čuvara".

Kao šefa, tj direktora sigurnosti Dinama...

"To je to. Zašto je puklo, ne usudim se govoriti javno jer nemam jasne i čvrste spoznaje o tome, ali u svakom slučaju ovakvo stanje je neodrživo na duži rok. Zbog toga stradava Dinamo kao jedna institucija. U bitnom se narušava ugled Dinama, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Svi za ovo već znaju i ovo treba presjeći što prije, ali u skladu sa Statutom. Jer, inače bi sve bilo arbitriranje, bezvlašće i ne znam kako... I ponovno se vraćam - tko ima 41 zastupnika taj će pobijediti."

Što bi bio spas i sloboda za Dinamo, neka svjetla budućnost? Naravno, sigurno bez svih tih ljudi koji su trenutno u Dinamu i koji vrebaju iz BiH sa svojim pandžama poput kakvih grabežljivaca, lešinara...

'Mora biti sve u pravnim okvirima'

"A kako bi ta treća neka strana, pozitivna recimo to tako - ili da budem jezgrovitiji, što će samo tako netko treći u Dinamo doći i reći ja sam predsjednik Dinama. To ne ide tako... Ipak je to sve postavljeno u nekakve pravne okvire i mora biti tako, inače bi bio Divlji zapad."

Već i je Divlji zapad...

"Gledajte, postoje jasna pravila tko saziva Skupštinu, tko je može sazvati i tko može izabrati, smijeniti predsjednika kluba, Izvršni odbor i sve druge organe Dinama. To vam je tako propisano statutom, a inače kad bi se mene pitalo, onda bih ja krenuo jednom vrstom trećeg puta, ali to ne ide preko noći i za takvo što treba vremena. To se sad popularno zove u javnosti demokratizacija Dinama. Ne u smislu da se posjeku glave pa tko je jači, pa da taj drugom siječe glave, nego da se prvo lijepo sjedne za stol i odluči hoće li se ostati Udruge građana, hoće li se ići u Sportsko dioničko društvo ili ćemo možda pokušati primijeniti njemački model - jedan hibridni model Udruge građana i Trgovačkog društva, najjači primjer za to je Bayern iz Munchena."

'Jedan član - jedan glas u statutu je zamuljan i zamotan'

A jedan član - jedan glas? Takav je model u nekim velikim klubovima uspio poput Barcelone, navijači ga zazivaju jako dugo, a zar nije jedan član - jedan glas najveći oblik demokratizacije?

"Nažalost, išao sam izučavati taj Statut ovih dana i nažalost, jedan član - jedan glas zapravo je i sad inauguriran u Statutu kluba, samo je zamuljan, zamotan u različite modele koje je udrugama dao Zakon o udrugama. I ovo što ću vam sad reći je ključno. Dakle, ja nisam protiv modela upravljanja jedan član - jedan glas, nego Zakon o udrugama kaže - Udruge imaju slobodu da odluče hoće li Udrugom, u ovom slučaju klubom, upravljati neposredno po modelu jedan član - jedan glas ili će klubom upravljati preko svojih predstavnika izabranih na više-manje netransparentan način. To je kao nekakav delegatski sustav iz bivših vremena."

Situacija u Dinamu

Dobro, a gdje je tu onaj sporni dio?

"Dakle, vi sad u Dinamu imate situaciju, naravno da najprije morate postati član Dinama. Članom Dinama postajete na način da se upišete u Dinamo putem povjerenika za članstvo koje pokriva određeni teritorij ili područje. I sad dolazimo to trećeg, spornog dijela. Da, ima ga... Udruga mora odobriti da bi ste postali član Dinama. To je ono što je mene malo zabezeknulo. To znači da se daje mogućnost Upravi, Uprava ima sad tri člana, da ta ista Uprava odlučuje hoćete li vi, bez obzira što nemate nikakvih zakonskih smetnji, unatoč činjenici što vas je recimo predložio povjerenik, hoće li oni vama, defacto dati tu verifikaciju odnosno hoćete li vi postati član Dinama".

Dakle, u tom grmu leži zec...

"To je ta rješidba u Statutu koja se meni nikako ne sviđa, smatram ju antidemokratskom i to bi trebalo mijenjati. Znači, statut sadrži takvu odredbu o upravljanju klubom neposredno nego posredno preko izabranih predstavnika članova. Defacto sam Statut prožvakao i Zakon o upravama - kao i niz presuda Europskog suda itd. Znači, Statut je u okvirima Zakona o udrugama, statut je ovjeren i potvrđen da je u skladu sa zakonom i od Ministarstva uprave i od Ureda za opću upravu grada Zagreba. Treće - statut sadrži takvo rješenje o načinu izbora članova kluba i konačno to na kraju verificira - odobrava Uprava kluba i tako dobijete članove kluba."

Ivan Brleković nam dalje objašnjava...

"E, onda dalje imate one odredbe da osam povjerenika koji skupe najveći broj novih članova, imaju pravo postati članovi skupštine. Osam njih... Dakle, osam povjerenika za članstvo i to onih koji imaju najbolji rezultat između dvije izborne skupštine postaju članovi kluba. To je sad dovedeno u pitanje od strane Gradskog ureda za opću upravu. To je dovedeno u pitanje i svaki član Dinama koji ima članstvo duže od 5 godina, na prijedlog Izvršnog odbora kluba, može postati isto tako redovni član skupštine Dinama. I na posljednjoj turbulentnoj sjednici Izvršni odbor je predložio skupštini dva člana, nova člana skupštine. Skupština je to izabrala ali je i to sad Gradski ured za opću upravu doveo u pitanje. Iz kojih razloga - ne znam".

'Zdravko Mamić nema više onakav utjecaj kakav je svojevremeno imao'

Sve je to nekako pomalo nakaradno...

"Teško je tu tvrditi, pa i meni kao pravniku i vama kao novinaru, da je Statut nakaradan. Nije nakaradan ako ga je država ovjerila da je u skladu sa zakonom ispravan."

Nakaradno je sve u Dinamu što se događa. Ne govorimo tu sad o igračima, momčadi i rezultatima nego klupskim strukturama i onom antidemokratskom detalju koje Statut dopušta. Pa, evo i sami vidimo da Zdravko Mamić još uvijek očito drma Dinamom, da je još uvijek tu....

"A ne, ne bih rekao. Mislim da se varate. Ja osobno mislim da Zdravko Mamić nema više onakav utjecaj kakav je svojevremeno imao kad je doista bio figura oko koje se sve vrtilo u Dinamu i bez njega se ništa nije moglo učiniti. Sigurno da postoje i dan danas određeni kontakti i veze s ljudima, tj između Mamića i ljudi u Dinamu. Na kraju krajeva, sve ih je on i doveo u Dinamo. Danas ipak više nije situacija da je kako Zdravko Mamić hoće, da je po njegovom. Najbolji dokaz za to je što Izvršni odbor nije smijenio gospodina Antolića s mjesta člana Uprave, unatoč odluci o izglasavanju nepovjerenja Antoliću na skupštini."

Brleković nam je za kraj sve još jednom sažeo u ono najbitnije - ušao u meritum stvari, srž problematike i objasnio da Zdravko Mamić više nema utjecaj na Izvršni odbor Dinama...

"Dakle, Skupština je donijela odluku i izglasala nepovjerenje gospodinu Antoliću, uvijek dosad je IO takve odluke bez pogovora provodio, a u ovom slučaju, kad je Antolić u pitanju, Izvršni odbor to nije napravio. Dakle, odbio je poslušnost skupštine. Barišić je predsjednik Izvršnog odbora i skupštine, cijeloga kluba. Taj ustroj Udruge je malo, ovako, poprijeko razumljiv, ali to je tako kod Udruga. Gospodin Mirko Barišić je predsjednik i Izvršnog odbora i predsjednik skupštine kluba. Skupština je većinom glasova donijela odluku da se izglasava nepovjerenje gospodinu Antoliću, međutim, Izvršni odbor je tu odluku za sad odbio sprovesti, a to vam govori da Mamić nema više utjecaja na jedan od ključnih organa u kluba, a to je Izvršni odbor".