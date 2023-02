Osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić rekao je da se više neće boriti za prevlast u Dinamu, objavio je Dnevnik Nove TV. Mamić, koji je pravomoćno osuđen zbog izvlačenja novca iz Dinama i skriva se u Bosni i Hercegovini, pokušao je preko svojih podanika izbaciti iz kluba člana Uprave Krešimira Antolića. No to mu nije uspjelo.

'Napadnuti su najpošteniji ljudi'

"Napadnuti su najpošteniji ljudi u klubu kao što su Ivana ili Amra, koje su izložene mobingu i maltretiranju. vidite da predsjednik ne želi sazvati skupštinu jer bi izgubili. Oni ucjenjuju i reketare. Oni su trenera Jozu Mandića, iznimno uspješnog trenera, reketarili da će mu dati ugovor ako podnese ostavku u Skupštini.

Imam već napisan svoj oproštaj od Dinama na mobitelu nekoliko mjeseci. Ja sam završena priča. Imam pravo na svoj život. Nikakvo fingiranje, nikakva demagogija. Ja sam dao što sam mogao. Sad kad hoću, ne mogu dati što mogu. Neka se oni bore za sebe", rekao je Mamić.

4 Mamićevca izletjela iz kluba

Jučer je objavljena vijest kako je Izvršni odbor iz članstva kluba isključio četiri člana odana Zdravku Mamiću. Smijenjeni su predsjednik Nadzornog odbora Miroslav Rožić, članovi Nadzornog odbora Andrej Meniga i Nikola Polak te član Izvršnog odbora Damir Zorić. No oni su objavili da ipak neće otići iz kluba te da će nastaviti s radom.

Iz Dinama su poručili da su Rožić, Meniga, Polak i Zorić naštetili ugledu kluba te da su zbog toga izbačeni iz kluba. "Na sjednici je Izvršni odbor zaključio da se radi o postupanjima kojima se nesumnjivo ruši dignitet i ugled Kluba i svih članova Kluba, a navedeni pojedini članovi kluba postupali su iznoseći neistinite i uvredljive tvrdnje", stoji na Dinamovoj službenoj stranici.

Nadamo se novoj, pozitivnijoj, trećoj strani

Kako bi se klub oslobodio "kopita zla" u potpunosti, sad je potrebno da iz kluba izađu i Antolićevci, pa da neka treća, pozitivnija strana, preuzme klub. Nadamo se pozitivnija, ne nikakvi više kriminalci, ma bilo kakvi likovi koji su povezani s krim miljeom, nikakvi bivši policajci itd.. U ovom sukobu navijamo za što više žrtava, ne favoriziramo nikog.

Naravno, takvo što ne ide preko noći i navijačkom puku je potrebno strpljenje, kako nam je rekao Ivan Brleković u razgovoru prije 3 dana. OVDJE pročitajte veliki intervju s Ivanom Brlekovićem o "Igrama prijestolja" u Maksimirskoj 128.

"A kako bi ta treća neka strana, pozitivna recimo to tako - ili da budem jezgrovitiji, što će samo tako netko treći u Dinamo doći i reći ja sam predsjednik Dinama. To ne ide tako... Ipak je to sve postavljeno u nekakve pravne okvire i mora biti tako, inače bi bio Divlji zapad", rekao nam je Ivan Brleković i nastavio:

Ivan Brleković: 'Postoje jasna pravila, ne ide to preko noći'

"Gledajte, postoje jasna pravila tko saziva Skupštinu, tko je može sazvati i tko može izabrati, smijeniti predsjednika kluba, Izvršni odbor i sve druge organe Dinama. To vam je tako propisano statutom, a inače kad bi se mene pitalo, onda bih ja krenuo jednom vrstom trećeg puta, ali to ne ide preko noći i za takvo što treba vremena i, naravno - strpljenja! To se sad popularno zove u javnosti demokratizacija Dinama."

Bivšu dopredsjednik HNS-a, nekadašnji javni tužitelj i sudac, danas poznati odvjetnik, objasnio nam je neke od mogućnosti...

'Neka se lijepo dogovori model'

"Ne u smislu da se posjeku glave pa tko je jači, pa da taj drugom siječe glave, nego da se prvo lijepo sjedne za stol i odluči hoće li se ostati Udruga građana, hoće li se ići u Sportsko dioničko društvo ili ćemo možda pokušati primijeniti njemački model - jedan hibridni model Udruge građana i Trgovačkog društva, najjači primjer za to je Bayern iz Munchena".

Ivan Brleković spominjao nam je i taj toliko željeni model upravljanja u klubu jedan član - jedan glas...

Zakon o Udrugama je jasan

"Nažalost, išao sam izučavati taj Statut ovih dana i nažalost, jedan član - jedan glas zapravo je i sad inauguriran u Statutu kluba, samo je zamuljan, zamotan u različite modele koje je udrugama dao Zakon o udrugama. I ovo što ću vam sad reći je ključno. Dakle, ja nisam protiv modela upravljanja jedančlan - jedan glas, nego Zakon o udrugama kaže - Udruge imaju slobodu da odluče hoće li Udrugom, u ovom slučaju klubom, upravljati neposredno po modelu jedan član - jedan glas ili će klubom upravljati preko svojih predstavnika izabranih na više-manje netransparentan način. To je kao nekakav delegatski sustav iz bivših vremena".