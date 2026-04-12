DERBI KOLA /

Tri Hrvata igrala u velikom preokretu sa sedam golova

Foto: LaPresse/Sipa USA/Profimedia

Vodeći Inter sada ima 75 bodova, drugi Napoli je na 66

12.4.2026.
23:32
Hina
LaPresse/Sipa USA/Profimedia
Nogometaši Intera povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na devet bodova ispred drugog Napolija nakon 4-3 gostujuće pobjede protiv Coma u susretu 32. kola do koje su stigli velikim preokretom.

Como je poveo 2-0 golovima Vallea (36) i Paza (45), ali Inter je okrenuo susret u svoju korist sa po dva pogotka Thurama (45+1, 49) i Dumfriesa (58, 72) da bi Cunha (89-11m) pred kraj utakmice iz kaznenog udarca ublažio poraz domaćih.

Petar Sučić igrao je od 56. minute za Inter, dok je Martin Baturina odigrao čitav susret za Como kod kojega je Ivan Smolčić u igru ušao u 67. minuti.

Vodeći Inter sada ima 75 bodova, drugi Napoli je na 66, dok je Como ostao peti sa 58 bodova, dva manje od četvrtog Juventusa, a jednim više od šeste Rome.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogodak Livaje, majstorije Rebića i sporna situacija: Pogledajte najzanimljivije kadrove

InterSerie AComoPetar SučićMartin BaturinaIvan Smolčić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike