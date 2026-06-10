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Inter dovodi pojačanje koje će biti velika konkurencija našem Sučiću

Inter dovodi pojačanje koje će biti velika konkurencija našem Sučiću
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

On je prvi na Interovoj listi želja kad je u pitanju pojačanje veznog reda

10.6.2026.
16:49
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Talijanski prvak Inter želio bi u ljetnom prijelaznom roku dovesti veznjaka Liverpoola Curtisa Jonesa (25), kojeg tek očekuje razgovor s novim trenerom "Redsa" Andonijem Iraolom, objavili su talijanski mediji. 

Jones je zbog zategnutih odnosa s bivšim trenerom Arneom Slotom prije nekoliko tjedana želio otići iz kluba. No, kako je došlo do smjene na trenerskoj klupi sada očekuje razgovor s novim strategom Liverpoola. 

Jonesu ugovor s engleskim klubom ističe za godinu dana, a protekle je sezone u 49 utakmica ubilježio po tri gola i asistencije. On je prvi na Interovoj listi želja kad je u pitanju pojačanje veznog reda, ispred veznjaka Udinesea Arthura Atte.

Talijanski mediji navode da je Inter u kontaktu s engleskim klubom, te da je kad je u pitanju odšteta razlika deset milijuna eura između onog što nude "Nerazzurri" i što traži Liverpool. 

Curtis JonesInter
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