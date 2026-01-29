Naša reporterka ne prati samo rukometaše: 'Dinamo igra nekoliko metara pored, doslovno'

Rukometaši nisu jedini u Herningu. Tamo su i nogometaši Dinama koje čega dvoboj protiv Midtjyllanda. Nakon sedam kola Europske lige, Dinamo se nalazi pred posljednjim gostovanjem. Trenutačno drži 20. mjesto s deset bodova i ima priliku izboriti nokaut fazu - sudbinu drži u svojim rukama.

Ispred MCH Arene je naša Ines Goda Forjan.

"Sudbina je htjela da se rukometaši i igrači Dinama nađu u isto vrijeme na istom mjestu Samo nekoliko metara udaljena je Arena u kojoj će igrati Dinamo i Boxen u kojem su rukometaši. Midtjylland je četvrti, Dinamo 21. Dinamo matematički nije siguran, ali danas može proći i s porazom. Mora se dogoditi čudo da ispadnu. Kovačević je najavio da se ide bez kalkulacija po bodove. Ipak je iznenadio sastavom. Nevistić - Goda, McKenna, Dominguez, Galešić - Soldo, Mišić, Stojković - Vidović, Kulenović, Varela.

Vidjet ćemo kako će Dinamu ići večeras, želimo im sreću, bili bi divno na Hrvatska ima dva predstavnika u europskom proljeću jer je Rijeka to već osigurala u Konferencijskoj ligi."