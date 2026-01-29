FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZ DANSKE /

Naša reporterka ne prati samo rukometaše: 'Dinamo igra nekoliko metara pored, doslovno'

'Sudbina je htjela da se rukometaši i igrači Dinama nađu u isto vrijeme na istom mjestu'

29.1.2026.
20:17
Ines Goda Forjan
Screenshot/rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rukometaši nisu jedini u Herningu. Tamo su i nogometaši Dinama koje čega dvoboj protiv Midtjyllanda. Nakon sedam kola Europske lige, Dinamo se nalazi pred posljednjim gostovanjem. Trenutačno drži 20. mjesto s deset bodova i ima priliku izboriti nokaut fazu - sudbinu drži u svojim rukama.

Ispred MCH Arene je naša Ines Goda Forjan.

"Sudbina je htjela da se rukometaši i igrači Dinama nađu u isto vrijeme na istom mjestu Samo nekoliko metara udaljena je Arena u kojoj će igrati Dinamo i Boxen u kojem su rukometaši. Midtjylland je četvrti, Dinamo 21. Dinamo matematički nije siguran, ali danas može proći i s porazom. Mora se dogoditi čudo da ispadnu. Kovačević je najavio da se ide bez kalkulacija po bodove. Ipak je iznenadio sastavom. Nevistić - Goda, McKenna, Dominguez, Galešić - Soldo, Mišić, Stojković - Vidović, Kulenović, Varela. 

Vidjet ćemo kako će Dinamu ići večeras, želimo im sreću, bili bi divno na Hrvatska ima dva predstavnika u europskom proljeću jer je Rijeka to već osigurala u Konferencijskoj ligi."

DinamoMidtjyllandEuropska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZ DANSKE /
Naša reporterka ne prati samo rukometaše: 'Dinamo igra nekoliko metara pored, doslovno'