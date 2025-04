Stručnjak secirao situaciju u Dinamu: 'Cannavaro nije bio svjestan u što je ušao, a nije ni sada'

Dinamo je ispao iz utrke za prvaka Hrvatske, možemo to polako reći s gotovo potpunom sigurnošću. Naravno, ništa u nogometu nije sigurno do samog kraja pa tako Dinamo još uvijek ima matematičke šanse za osvajanje prvenstva, ali teško je očekivati da će se preko noći nešto promijeniti i da će momčad koja ne igra čitavu sezonu odjednom proigrati. Tri su se trenera promijenila, rezultati su u potpunosti isti.

Ne treba zaboraviti ni da je bilo svijetlih točaka u ovoj sezoni poput pobjede nad Milanom u Ligi prvaka, ali ova sezona zasigurno će ostati zapamćena kao najgora u posljednjih desetak godina, možda i dulje, kad je u pitanju maksimirski klub. Osam bodova iza Hajduka osam kola prije kraja i katastrofalan poraz od Istre u subotu glavne su priče oko kluba u posljednjih nekoliko dana.

Ne treba bježati od istine i mora se priznati, Dinamo je u toj utakmici izgledao užasno. Istra ga je potpuno nadigrala i slavila s uvjerljivih 3:0. Nije to prva ovakva utakmica Dinama ove sezone, podsjetimo da ga je Bilogora umalo izbacila iz Kupa, i to je možda i najveći razlog za zabrinutost. Uvjerljivo gubiti utakmice protiv direktnih rivala, Rijeke i Hajduka, nije sramota, ali protiv Istre (naravno, bez podcjenjivanja ikoga)... E to je problem.

Tražeći izvor Dinamovih problema kao i rješenje za njih, okrenuli smo se jednom od najpoštovanijih nogometnih umova u Hrvatskoj - Iliji Lončareviću.

Ilija Lončarević promatra utakmicu s klupe

Koja je po vama tajna teškog poraza Dinama protiv Istre?

Vidio sam kao i svi poznavaoci nogometa ili navijači Dinama kao nešto što je teško objašnjivo, odnosno nešto što je nedopustivo da Dinamova momčad može tako izgledati i teško je objašnjivo zašto tako izgleda. Tako da, tu nema puno prostora za velike filozofije i traženja razloga, a razloge moraju tražiti ljudi prvo u svlačionici. Momčad i znači stručni stožer i igrači, a onda normalno rukovodstvo kluba jer ovakvo stanje je, reklo bi se, kako sam već rekao i upotrijebio riječ neobjašnjivo i teško je naći riječi opravdanja bilo tko da pokuša naći. Momčad koja je procijenjena i ocijenjena od svih, ne od svih, ali dosta u javnosti kao najjača momčad najveći roster unazad ne znam koliko godina Dinama itd. Trebao je naći odgovore zašto je ta najjača momčad i najjači roster u ne znam koliko zadnjih godina, zašto djeluje tako kao što djeluje. To je osnov svega. To ne mogu naći ljudi sa strane, niti ja sebi uzimam pravo niti ću si uzimat da pametujem i da kažem što bih ja napravio ili itd. To trebaju napraviti ljudi u klubu. Ja mogu samo reći da smo po životnim iskustvima koje svi mi više ili manje imamo i u poslu nogometnom koji imamo više ili manje iskustva da su posljedice dalekosežne. Posljedice ovog stanja su dalekosežne, a razlozi zadiru u bližu i dalju povijest, tako da treba tu tražiti razloge. Treba ih analizirati, staviti na stol i planirati što dalje. To je osnova svega, sve drugo možemo pričati tri dana. Zašto je Petković takav kakav jest? Zašto je Baturina takav? Zašto je Teophile ovakav ili star znam šta. To su gluposti to. To nije sada ni mjesto ni vrijeme da se seciraju pojedinci, nego je mjesto i vrijeme da rukovodstvo kluba sjedne ozbiljno za stol i da počnu slušati jedni druge jer svatko ima nešto za reći da dođe do pravih odluka koje će dovesti klub u neko stanje stanje koje pripada Dinamu.

Dinamo je promijenio već tri trenera ove sezone, odnosno Cannavaro je treći, a po svemu sudeći doći će i četvrti i nema jednostavno nikakvih pomaka u igri ni u pristupu igrača…

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL

Teško je to to reći ovako izvana zašto je to tako? Ja sam to, mislim i rekao jučer prekjučer u tim nekom prvim komentarima, da je Dinamova momčad naučila na jedan stereotip ponašanja i automatizam što se tiče ponašanja i u igri i automatizam i da to nije jednostavno izaći iz toga. Dinamova momčad ne može samo tako izaći iz toga to treba doći čovjek koji razumije ovo što sam ja rekao, da je to tako i koji će onda povući, ako treba i drastične poteze, da se to napravi. Reklo bi se reda da se tako izrazim. Mislim da je to vrijeme već pomalo prošlo. To se trebalo prije detektirati i prije napraviti i mislim da je definitivno prošlo s dovođenjem stranih ljudi u klub. Ne zato što su stranci, nego zato što ne razumiju situaciju. Nemam ja ništa protiv stranaca, dapače. Mi smo imali sa strancima, dobrih iskustava, igračima i ljudima i trenerima u hrvatskom nogometu i nemam ništa protiv toga. Samo kažem da treba u takvim situacijama dovesti ljude koji razumiju i koji mogu onda donijeti prave odluke. Mislim da Cannavaro jednostavno nije ni bio svjestan i možda ni sada još uvijek nije svjestan u što je ušao i da jednostavno čovjek nije našao pravo rješenje.

A gdje ste vi možda vidjeli neke pozitivne ili negativne promjene u igri pod njim u odnosu na igru Jakirovićem ili Bjelicom?

Da, nije napravio ništa, to se vidi po potezima po načinu igre. Nema nikakvih promjena, igrači igraju na svojim pozicijama. Mijenjaju se tu i tamo, možemo mi zaključivati, nekad nelogično, nekad logično itd. Ali definitivno, rekao sam to u toj jednoj rečenici da, on se u tome nije snašao i pitanje je zahvaljujući svom iskustvu, bez obzira na to što je vrhunski igrač bio koliko on ima mogućnosti da uopće donese neke prave poteze. To je sasvim neka druga priča. Znači govorim koliko ima mogućnosti zahvaljujući svom znanju i svom iskustvu. Trener nije lako biti. Nije lako raditi stvari kao sto je bilo puno primjedaba i još uvijek ima na na drugog stranca, Gattusa - Talijana u Hajduku, gdje sam ja još zimus rekao da ne vidim razloga da se napada čovjeka koji se bori za prvo mjesto. Ima to sto ima gdje mu klub nije doveo praktički ni jedno pojačanje u zimskom prijelaznom roku itd. Čovjek se i dalje bori za prvo mjesto. Ne vidim razloga da ga se napada. Ima red, ima red, ima mir u svlačionici itd.. Kod Dinama se sada definitivno vidjelo da ne postoji mir u svlačionici jer momčad u psihološkom smislu kada ovako padne, onda nitko ne može reći bez grižnje savjesti i lagati druge ljude da postoji, da je to normalno. To nije normalno. To je osnova svega.

A mislite li da su možda tu i Dinamovi senatori poput Mišića Ristovskog, Petkovića možda trebali povući malo više barem za ponos kluba da se ne događaju ovakvi porazi poput 3:0 protiv Istre?

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Koliko sam ja shvatio, unazad par godina otkad su ti igrači u Dinamu, oni su se povlačili u datim kriznim situacijama povlačili svoje i oni su bili ti koji su nosili momčad. Sa svim tim nedostacima koje sam ja već i naglašavao i prije, ali su povlačili. Kad sada nisu bili u stanju, bez obzira na njihovo fizičko stanje i mogućnosti, kad sada nisu bili u stanju, onda znači da je problem tako veliki, da nitko to više od igrača sami za sebe ne mogu riješiti i ne treba tu tražiti nikakvu veliku pamet. To je to i to je jednostavno. Onaj tko ne razumije svlačionicu i momčad i trenerski posao itd. Bolje da ne priča o tome. Znači, ako oni sada nisu mogli napraviti pomak, onda znači da je to toliko duboko da preostaje samo ovo što sam maloprije rekao. Trebate ljudi sjesti za stol, trebate glave skupa,napraviti pravi plan i ići raditi po tome i dovesti struku u klub.

Rijeka i Hajduk, čini se da su oni jedini još ostali u utrci za naslov prvaka, tko je po vama favorit?

A po ovome kako je, to bi tako trebalo biti. Jedino ukoliko se u Dinamu dogodi nekakav rez, a dogodit će se, mora se dogoditi i da sad s tim postupkom klub dođe, momčad dođe najedanput, reklo bi se, dođe u zdravo stanje i počnu igrati normalan nogomet prema svojim sadašnjim stanjem. Ne psihološkom, nego fizičkom i ostalom. Onda Dinamo još uvijek ima, čim ima teoretske šanse, ništa nije izgubljeno. Ja bih se tako postavio i treba doći pred momčad i reći da još uvijek trebate biti najbolji i sad pokažite, pa makar i ne bili prvi, da jeste i to je to. Tako da nema tu puno filozofije. Kao što sam i rekao.

