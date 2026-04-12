Kaos u hrvatskom niželigašu: Igrači povukli potez koji je šokirao klub i ligu

U hrvatskom niželigaškom nogometu ovog vikenda viđena je situacija koja je izazvala veliko iznenađenje i podigla mnogo prašine. NK Samobor našao se u centru pažnje nakon poteza vlastitih igrača koji su, mimo klupskih odluka, preuzeli kontrolu nad situacijom uoči prvenstvenog susreta.

Kako javljaju Sportske novosti, sve je krenulo nakon što je uprava kluba smijenila trenera Dražena Vegela usred borbe za vrh 3. Nogometne lige Centar. Uz njega je klub napustio i pomoćni trener Damir Kovačić, što je u tom trenutku izgledalo kao potpuni rez i promjena smjera u završnici sezone.

Međutim, situacija se ubrzo zakomplicirala. Uoči utakmice protiv Inkera iz Zaprešića, dio svlačionice odlučio je reagirati na vlastiti način. Nakon što su igrači ranije odbili trenirati s novim trenerom Mariom Kožulom te odradili trening bez stručnog stožera, održan je i zajednički sastanak uprave i momčadi uoči derbija, na kojem je dogovoreno da će igrači na dan utakmice odlučiti tko će voditi ekipu.

No, prema dostupnim informacijama, vrlo brzo nakon tog sastanka uslijedio je neočekivan obrat. Dio igrača, koji je bio nezadovoljan promjenama, navodno je iskoristio pristup klupskom sustavu Comet te u zapisnik unio stare trenerske kadrove, smijenjenog Dražena Vegela kao glavnog trenera te Damira Kovačića kao pomoćnika, iako je on ranije podnio ostavku. Nakon toga je, prema istim navodima, sustav i zaključan, čime je onemogućen naknadni unos izmjena.

Na dan utakmice tajnik kluba nije mogao pristupiti zapisniku, pa je momčad protiv Inkera formalno vodio upravo ranije smijenjeni stručni stožer.

U sportskom dijelu priče Samobor nije uspio doći do pozitivnog rezultata. Inker je slavio 2:0, čime je dodatno otežana borba Samobora za vrh ljestvice. Trenutno zaostatak za vodećom momčadi iz Zaprešića iznosi devet bodova, uz utakmicu manje.

Podsjetimo, Vegel je smijenjen nakon teškog poraza 0:5 od Trešnjevke, a u posljednjih pet utakmica momčad je upisala dvije pobjede i tri poraza, što je uprava ocijenila nedovoljnim u borbi za naslov. Ipak, dio igrača očito se nije složio s takvom odlukom te je svojim potezima dodatno zakomplicirao situaciju u klubu.

Cijeli slučaj otvorio je brojna pitanja o odnosu unutar kluba, disciplini i funkcioniranju upravljačke strukture, a dodatna pojašnjenja očekuju se na izvanrednoj sjednici Skupštine zakazanoj za 20. travnja.

