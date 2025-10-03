Cijela Italija pratit će ogled Tudora i Modrića: 'Igor zna kako neutralizirati maestra'

U nedjelju navečer (20:45) se u talijanskoj Serie A igra veliki talijanski derbi između Juventusa i Milana u Torinu, a naravno da taj susret neće proći bez hrvatskog štiha.

Igor Tudor vodit će svoju Staru damu protiv Modrićeva Milana. Talijanska Gazzetta bavi se time kako neutralizirati Modrića. "Juve je oduvijek pratio Modrića. Hrvatski trener Igor Tudor poznaje njegove kvalitete i raspoloženja", piše talijanski list. Gazzetta izdvaja Turčina Kenana Yildiza koji bi trebao biti ključan u praćenju Modrića.

Dvojba McKennie ili Thuram

Yildiz je dvostruko mlađi od 40-godišnjeg Modrića i Gazzetta piše kako će u početku pokušati "zaprljati prve dodire maestra Modrić", a onda na scenu stupa američki veznjak McKennie koji je odigrao dobro protiv Villarreala i očekuju da će spriječiti Modrića u njegovoj kreativnosti.

Tudora muči i pitanje Khéphrena Thurama koji je upitan za ogled s Milanom, ako on bude spreman, mogao bi početi umjesto McKennieja.

