Igor Tudor prekrižio 12 igrača u Juventusu, među njima i slavni Srbin

Igor Tudor dobio je povjerenje uprave Juventusa i ugovor na dvije godine. Tudor ima svoju viziju ekipe Juventusa i zato je odlučio na kojih 12 igrača ne računa u sljedećoj sezoni.

Popis donosi talijanski insajder Nicolo Schira. Tu su rezervni vratar Mattia Perin, Timothy Weah, Daniele Rugani, Tiago Djalo, Jonas Rouhi, Filip Kostić, Arthur Melo, Douglas Luiz, Fabio Miretti, Arkadiusz Milik, Samuel Mbangula i Dušan Vlahović. Riječ je uglavnom o igračima koji niti prije Tudor nisu igrali zapažena uloge ili su bili na posudbama osim Dušana Vlahovića.

