Igor Tudor nije pobijedio u osam utakmica, ali zato stalno ponavlja jednu stvar: 'Ne zanima me'

Igor Tudor ponovno je bio razočaran nakon poraza svog Juventusa od rimskog rivala Lazija. Njegova momčad već osam utakmica ne zna za pobjedu, a trener priznaje da se nalazi u teškom razdoblju.

“Momčad je dobro ušla u utakmicu, osim Davidove pogreške. Težak je trenutak, moramo ostati ujedinjeni i raditi zajedno. Postoji razočaranje, stalno nam nešto nedostaje. Uvijek se dogodi neka pogreška u obrani i gubimo utakmice. Moramo se sabrati,” rekao je Tudor nakon utakmice.

Juventus nije postigao pogodak već četiri susreta zaredom, što dodatno zabrinjava hrvatskog trenera.

“Pokušali smo, imali smo nekoliko prilika, ali sigurno nam nešto nedostaje. Svi su odgovorni, uvijek je tako. Pokušavamo biti bolji, igramo odmah za dva dana i možemo ponovno krenuti pobjedom. Nedostaje nam ponešto u svakom segmentu, ali ne bismo trebali raditi dramu od toga.”

Na pitanje o mogućem otkazu, Tudor je ostao smiren:

“Svi mi postavljaju ta pitanja, ali ne razmišljam o sebi. Ne zanima me budućnost; pokušavam ostati priseban pred svim problemima koji se pojavljuju.”

