Igor Štimac: 'Borac se favorizira, a što su napravili Jeličiću je degutantno'

Igor Štimac s mostarskim će Zrinjskim završiti na drugom mjestu u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Također, igrat će polufinale Kupa, a u Europi je napravljen povijesni iskorak plasmanom u nokaut fazu Konferencijske lige.

Igor Štimac za Večernji je list rekao kako je banjalučki Borac vidno favoriziran u prvenstvu. "Javnost se ne može prevariti, ona sve vidi. Međutim, ne treba umanjiti kvalitetu Borca; Borac ima jako dobru momčad, ali i ta je momčad slagana u hodu. I oni su imali svojih turbulentnih razdoblja, ali očigledno je da su bili favorizirani", kazao je Štimac koji je stao u obranu svog kuma Joška Jeličića.

"Moje je mišljenje tu subjektivno, s obzirom na naše prijateljstvo i kumstvo. Po ovome što vidim, kako diše javnost, veliki je to gubitak za one koji su ga gledali i pratili, pa i za samu medijsku kuću koja ga je imala. To kako su ondje postupili prema Jošku degutantno je, ispod svake razine", u svom je stilu kazao Štimac koji nije propustio kritizirati Hajduk.

"Hajduk nema trenera koji se zna nositi s najvrednijim klupskim eksponatom, Markom Livajom. García je jasno pokazao da nema razumijevanja za ono što Marko znači klubu i kolika je njegova vrijednost u podizanju kvalitete suigrača. Svi mi znamo koliko metara Marko prevali za vrijeme utakmice, ali isto tako znamo i kako on rješava utakmice. Ako ništa drugo, trener treba napraviti sve da Livaja bude funkcionalan za momčad. U posljednjim se utakmicama pokazuje koliko momčad ima više samopouzdanja kada je Marko na terenu".

"Hajduku su se dogodile i nestručne, neodgovorne odluke; na kraju prošle sezone govorilo se o odlasku predsjednika, a potom on dovodi trenera, koji je ugovorom osiguran visokom odštetom u slučaju otkaza, čime su klubu vezane ruke po pitanju eventualne promjene ako ne ide dobro. Istodobno treneru daje snagu da se sukobljava s najvažnijim igračem, a osim toga govori da mu nitko nije rekao da mora biti prvak. Pa svaki trener koji dolazi u Hajduk zna da mu je imperativ boriti se za prvo mjesto", kazao je Štimac, a cijeli intervju pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Stipić: 'Eh, da smo zabili za 2:2 sve bi bilo drugačije'