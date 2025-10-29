Igoru Štimcu stigla kazna zbog fašističkog pozdrava, a uskoro bi mogla i još jedna

Igor Štimac dočekao je kaznu Nogometnog saveza BiH nakon Facebook objave s fašističkim pozdravom ZDS, ali i komentiranja sudaca.

U kazni su objedinjena ta dva slučaja, a Savez ga je kaznio s 5 tisuća KM (~2 i pol tisuće eura) i šest mjeseci uvjetne kazne. To vjerojatno nije sve jer bi hrvatski stručnjak mogao dočekati i kaznu iz UEFA-e.

Podsjetimo, Štimac je u objavi, koja je izazvala brojne reakcije, pisao o “islamizaciji Europe” te koristio ustaški pozdrav “Za dom spremni”. Drugi grijeh mu je komentiranje suđenja Harisa Halkića i optužio ga da pomaže banjalučkom Borcu.

"To je evidentno eklatantan primjer crvenog kartona za jedan onakav start. Da ga je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila podignuta iznad potkoljenice, pukla bi mu noga. Bilo kakva opravdanja koja sudac traži u tom slučaju za ne pokazati crveni karton su smiješna. Prema tome, očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju, odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu", izjavio je Štimac za RTVHB.

