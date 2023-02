Je li to vanzemaljac, je li to vlak ili robot, gledamo li utakmicu ili je to igrica? Nekako ovako možemo interpretirati ono što što je Luka Modrić pokazao sinoć na kultnom Anfieldu protiv Liverpoola, kao i sve što smo vidjeli u spektakularnoj utakmici o kojoj će se još dugo pričati...

'To što Luka izvodi se ponavlja godinama, prestanimo se čuditi više tomu'

U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Real Madrid je na Anfieldu deklasirao Liverpool sa 5-2, nakon što je u 14. već imao dva gola zaostatka. No, uslijedila je magija, čista, iskonska magija jedne zvjezdane momčadi koja kao da nije s ovog svijeta...

Igor Pamić, naš stalni komentator nogometnih zbivanja, za nas jedan od najboljih u hrvatskom sportskom medijskom eteru jer uvijek kaže ono što misli, bez fige u džepu ili diplomatsko-populističkih odgovora - rekao nam je u srijedu ujutro kako se svi već jednom trebamo prestati čuditi tome što Luka radi u 38.

"Čudimo se k'o pura, da sad ne kažem čemu... Pravo je vrijeme da se svi prestanemo čuditi. To što Luka izvodi s loptom i bez nje na terenu diljem Europe i svijeta, to se sad već ponavlja godinama. Isto tako, to je dokaz da godine nisu važne. Ili možeš ili ne možeš, ili jesi ili nisi... Luka je toliko kvalitetan i toliko inteligentan, na kraju krajeva najbolji igrač svijeta u jednom mandatu, u jednoj godini, to ne može biti svatko i on je dovoljno bio pametan da svati kad ne može biti na najvećoj mogućoj razini. On je sad spreman, a nakon SP-a je bio umoran a ne nespreman - i psihički ispražnjen. Sad je Luka opet na najvišoj razini i takav Luka Modrić još uvijek može dati najviše", kazao nam je Igor Pamić i nastavio:

'Čudo Reala i Luke'

"Uvjeren sam da kad on bude shvatio da ne može igrati na toj razini, da će on sam odustati igrati na najvišoj razini. Ovo jučer je bilo čudo od njega osobno i Reala kao momčadi, kao nogometno-sportskog kolektiva. To je Real, nakon 2-0 svi očekuju raspad sistema, u 14. gubiš već 2-0 a oni još jači. Kod njih nema pada i reakcije u negativnosti, to što oni rade je savršenstvo. Od kad sam se ja rodio ne znam niti za jednu momčad u svjetskom nogometu da može tako reagirati ili djelovati, bez obzira na rezultate."

Prije utakmice Reala na Anfieldu protiv Liverpoola Luka je Riju Ferdinandu, u sklopu njegove emisije Between The Lines, naglasio kako njega i momčad motivira kad svi misle da su mrtvi, da su na koljenima i da su u situaciji bez izlaza. Luka je otkrio da je momčad bila motivirana pričama da su "gotovi" i "mrtvi" u svakoj od utakmica prošle natjecateljske sezone u kojima su preokrenuli minus i slavili, sve do kraja i 14 naslova prvaka Europe - "Mrtvi su. Modrić bi se trebao povući, Kroos ne može igrati' - pisali su i govorili... E, onda si emotivan i posebno motiviran, to nas sve diže i dodatno nabrijava".

'Real je u najvećim utakmicama uvijek na nivou'

"Ako je to tako Luka rekao onda je to sigurno tako - jedan dodatni motiv, međutim, sve to su ekstra profesionalci. Jer da nisu, ne bi mogli igrati tu gdje igraju i tako kako igraju. Drago mi je što to kaže jer i kod najvećih postoji još taj jedan dodatni motiv i moral, što iz njih izvlači ono najbolje. Vjerojatno je to individualno ali kao momčad, cjelina, družina, kolektiv, Real je u najvećim, najvažnijim utakmicama uvijek na najvišem mogućem nivou. Nevjerojatno. Real je godinama u najbitnijim utakmicama na najvećem mogućem nivou."

Aktualni trener niželigaša Karlovca nam tvrdi kako u svjetskom nogometu nije postojala takva jedna momčad koja radi ovakve stvari na terenu, koja se može vratiti iz dubokog rezultatskog minusa, uskrsnuti poput Fenixa.

"Po meni nije. Ja imam neke godine, OK nisam star ali iskusan jesam i pratim nogomet čitav svoj život. Čitav svoj život pratim nogomet i to što Real radi je za mene nešto nemoguće i neviđeno. Više se ne čudim. Ok, od tih stranih momčadi ja sam realovac, obožavatelj Reala - ali najveće momčadi bi se raspale kod 2-0 u 14. protiv jednog Liverpoola. Ne i Real - jer Real nije velika momčad nego megamomčad - a to je termin koji najbolje dočarava njihovu veličinu. Čudo, nevjerojatno, osmo svjetsko čudo... Real zna što treba napraviti uvijek i svugdje, bez obzira na situaciju i deficit. Vraćaju se i vrate se uvijek".

'Moramo govoriti iz poštovanja prema drugim veličinama da je Luka jedan od najboljih veznjaka ikad'

Svi se natječu u hvalospjevima našem Luki, a neki govore kako je Modrić jedan od najboljih veznjaka ikad...

"Ja ću ovako reći. Luka Modrić da je Španjolac, Englez ili Talijan bi bio najbolji veznjak ikad, iako moram reći da nikad ne možeš za nekog reći da je najbolji nego jedan od najboljih. To nitko od nas koji smo normalni, koji pratimo nogomet ne smijemo reći da je netko najbolji veznjak ikad, nego moramo govoriti jedan od najboljih. Znate, tijekom nogometne povijesti bilo je strahovito puno kvalitetnih veznih igrača i ne bi bilo korektno sad govoriti da je Luka najbolji vezni ikad - ali jedan od je sigurno. I to znači da si najbolji. Bilo ih je više najboljih po meni, sitnice su odlučuju, nijanse... Milimetri su tu presudni. Dijeli prvo mjesto s još određenim igračima, definitivno."

Zidane, Iniesta, Xavi...

"Nabrojali ste ih sad tri, bilo ih je još ali da, spomenuti spadaju u koš Luke Modrića ili Luka spada u spomenutu izabranu družinu, možemo se sad izražavati kako hoćemo. Znate, svatko je igrao u nekom svom vremenu i to je vrlo bitno. Mi govorimo ovaj ne bi mogao u onom vremenu, ovaj ne bi mogao u ovom... Ma to su gluposti. Tko se rodi, tko zna zna, to je jedina priča i to mu nitko ne može sportu oduzeti", zaključio je Igor Pamić.