Bivši Vatreni: 'Izjavit ću prvi put nešto što nisam nikad o reprezentaciji Hrvatske i igračima'

Igor Pamić, bivši nogometaš i reprezentativac, danas trener Karlovca, vodeće momčadi Prve NL, nominalno druge hrvatske nogometne lige, uoči ključne utakmice Vatrenih u kvalifikacijama za SP 2026. protiv Češke u Pragu (20.45), otvorio je dušu. U intervjuu za Net.hr, Pamić secira šanse hrvatske nogometne reprezentacije, Češke, odnose snaga obje reprezentacije. Priča o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića, razmatra i trenutnu situaciju u momčadi. Pamić govori i o izvanrednom trenutnom momentumu u kojem se nalaze naši nogometaši u ovim kvalifikacijama i komentira odluke Zlatka Dalića.

Iskreni Paminjo

No, ono što je posebno iznenadilo jest njegova odluka da po prvi put progovori o nečemu što mu je dugo ležalo na duši u vezi s Vatrenima. Ove iskrene riječi popularnog Diva iz Žminja dolaze u pravo vrijeme, pred ključnu utakmicu. Vatreni su vodeći u grupi L. Nakon 4 odigrane utakmice Dalićevi izabranici imaju maksimalnih 12 bodova uz impozantnu gol razliku 17-1. Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije osvojio niti jedan bod. Podsjetimo, samo pobjednik skupine ide direktno na Svjetsko nogometno prvenstvo.

Trijumf u Pragu praktički osigurava SP

Hrvatska bi trijumfom u Pragu praktički osigurala plasman na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo. Veliki korak prema Mundijalu donio bi nam i bod, dok bi poraz zakomplicirao situaciju. Za Čehe u četvrtak slijedi "utakmica istine" jer samo ih pobjeda ostavlja u igri za prvo mjesto. Za Hrvatsku isto slijedi utakmica istine ovih kvalifikacija, jer nam je to najvažniji, ključni dvoboj u lovu na SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Česi ne bombardiraju velikom riječima, očito je da im je Hrvatska u Osijeku zabila strah u kosti pobjedom 5-1 u lipnju mjesecu, a takvi rivali znaju biti najopasniji. Posebice ako imaju svoj dan...

Česima pobjeda posljednja šansa za izravan plasman na SP

Češka će doduše biti oslabljena. Patrick Schick neće nastupiti zbog ozljede zadnje lože. Česima je pobjeda posljednja šansa za izravan plasman na Svjetskog prvenstvo, ali i sami znaju tko stoji pred njima. No, nadaju se kako bi mogli na svojoj Fortuna Areni iznenaditi Hrvatsku. Izuzetno su domaćinska momčad i u tome vide svoju šansu. Znali su Česi odigrati dobre utakmice doma, specijalno doma. Jaka su domaćinska momčad i to je češka nada i forte. Izbornik Ivan Hašek nije najavio juriš. Je li to varka za Zlatka Dalića?

"Ma sumnjam. Ne vidim u čemu bi Češka mogla iznenaditi Hrvatsku. Ne dao Bog da ikog podcjenjujem, niti slučajno, ali Hrvatska je bolja od Češke, u to nema sumnje", kaže za portal Net.hr Igor Pamić.

"U situaciji kad Hrvatska dominira u kvalifikacijama za SP, kad ima gol razliku 17-1, 12 maksimalnih bodova, kad jurišamo suvereno i pobjednički prema još jednom nastupu na Mundijalu, u jednom lagodnom stanju u kojem se Hrvatska nalazi, mislim da ne bi trebalo biti problema. Vidi se da dečki uživaju u nogometu. Vidi se i da ta strast, ne da nije prestala nego je svakog dana sve bolje i sve jače. Uz sav respekt Češkoj, ne bi ih se bojao niti ih se u reprezentaciji Hrvatske tko i boji. Međutim, treba respektirati Češku, iako kao što sam već rekao - nisu na našem nivou. Ali, može biti vrlo nezgodna i treba se jako dobro pripremiti", priča Igor Pamić.

'I bod bi bio dobar rezultat za Hrvatsku'

Paminjo očekuje dobar rezultat, a to je za njega u Pragu i bod.

"U svakom slučaju, imamo toliko snage, kvalitete i samopouzdanja da Hrvatska treba ići po tri boda i rješiti situaciju, ali se ne bahatiti"

Moris Valinčić, desni bek Dinama koji igra na turbo pogon ove sezone, osvojio je izbornika Zlatka Dalića i mogao bi se za reprezentativni ciklus u studenom naći na reprezentativnom pretpozivu, najmanje to.

"Dečko je u zadnje dvije sezone napravio veliki iskorak. Ono što je bitno je da ima konstantu, a to je za jednog igrača strahovito bitno. Znači, iz jedne teške situacije dođeš, isto odigraš strašnu sezonu, sad nastavljaš isto tako u Dinamu. Najteže je ponavljati. Tako da tu on ima dovoljno materijala da bude unutra. Normalno da treba biit strpljiv, međutim Moris Valinčić bi trebao rast sa svakom utakmicom za Dinamo, sa svakom europskom utakmicom i budući da smo uvijek bili dosta tanki na tim boćnim pozicijama, dečko u svako slučaju, za sad, zaslužuje da se o njemu razmišlja, a sad za nešto više, imamo izbornika pa neka tome odlučuje".

'Luka je posebniji od najboljih'

Luka Modrić igra čudesno i u Serie A za momčad Milana. Možete li naći nove riječi za Lukinu igračku genijalnost?

"Gledajte, kad se radi o najboljim igračima na svijetu Luka Modrić je ipak čak i malo posebniji od tih najboljih igrača na svijetu, zato što ne gubi strast. Vidjeli smo puno strašnih igrača koji gube strast, a bez strasti, ljubavi, ne možeš se baviti niti jednim poslom. Luka uživa u nogometu i u 41. godini, pritom dominira, što sam ja očekivao bez obzira na godine. Serie A je ipak puno sporija od Španjolske i očekivao sam tako nešto. Nisam iznenađen, a nove riječi za Luku, koje opisuju i opjevavaju njegovu igračku genijalnost, teško je pronaći. Mogu samo zapjevati Lukinom nogometnom umijeću."

Spomenuli ste puno strašnih igrača koji gube strast. Koji su to igrači?

"Ima ih puno, ne bih bilo korektno nabrojati 3-4-5, a iskreno, ne da mi se sad ni razmišljati o njima. Sigurno razmišljamo o istima. Luka je iznad svih njih. Po svemu, ne samo po nogometu. I po stvarima koje su jednako bitne za ovakvu karijeru, Luka je jednostavno različiti od drugih. Hvala Bogu da imamo Luku Modrića".

'Reprezentacija puni snagom igrače za igre u klubu'

Osim Luke Modrića, koji reprezentativac vas oduševljava ove sezone?

"Ja ću prvi put izjaviti nešto što nisam nikad, a što je moje mišljenje. Znači, već smo govorili da igrači koji igraju u klubovima su konstanta. Jednostavno, to je vrlo bitno, zadržati tu jednu formu da dođeš igrati za najsvetiji dres, međutim ovog puta ću ovako iznijeti svoje neko mišljenje. Hrvatska nogometna reprezentacija hrani te dečke. To je takva jedna posebna snaga, posebna energija i ljubav, ja sam uvjeren da reprezentacija puni snagom reprezentativce u kontra smjeru, da su oni tako dobri u klubovima. Ne znam zašto, mislim da je to obostrano, ali ovakva konstanta, postojanost izbornika Dalića, igrača, rezultata, ljepše i bolje ne može i igrači to u klubovima iskorištavaju na najbolji mogući način. To se, naposljetku i vidi. Naši nogometaši igraju tako dobro u klubovima i zbog reprezentacije Hrvatske."

Foto: Sime Zelic/pixsell

'Puni smo strasti, samopouzdanja, izgledat ćemo dobro'

Livaković ne brani u Gironi. To je trenutno Dalićev najveći problem. Dominik je nezadovoljan statusom u Gironi i žali se s razlogom. Livaković je primarno tražio klub u kojem će imati status prvog vratara, što je Girona trebala biti, ali trenutačno je i u katalonskom klubu rezerva 33-godišnjem Paulu Gazzanigi. Još uvijek čeka na debi u Španjolskoj, a u opasnosti je i da izgubi status prvog vratara Hrvatske.

"Dalić nema nikakvih problema. Uvjeren sam, opet govorimo, pričamo o Češkoj i Hrvatskoj. Hrvatska je dominantna u svakom segmentu, na svakoj poziciji. Treba biti oprezan. Dalić je pokazao da zna što treba napraviti. Igrači to slijede. Naši nogometaši su toliko dobri i iskusni, toliko su utakmica zajedno prošli da znaju i sami djelovati na terenu, što je strahovito bitno. Opet ponavljam. Hrvatska nogometna reprezentacija puna je samopouzdanja, puna je strasti, nečeg što život čini lijepim. Jednostavno se ne bih puno sekirao ili lomio ovaj ili onaj. Uvjeren sam da će Hrvatska izgledati dobro".

Luka Sučić opet je u reprezentaciji. Dalić ga je pomilovao nakon afere "svadba".

"Imamo izbornika koji je kralj rezultata, odabira, poteza i akcije, po bilo kojem sistemu. Smiren je, staložen, ne možeš bolje od onog što je Dalić napravio, tako da svaku njegovu odluku podržavam. Pokazuje da zna voditi ovu reprezentaciju i što bi ja ulazio u njegove odluke. Mogu samo reći bravo Daliću, sretno Zlatko i dečki protiv Češke", zaključio je Igor Pamić.

