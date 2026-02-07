Ideja koja je zamalo uništila nogomet kakav poznajemo na izdisaju

U proljeće 2021., 18. travnja, nogomet je potresla vijest kako najbogatiji klubovi planiraju osnovati svoje natjecanje – Superligu. Zatvoreno natjecanje u kojemu nema promocija ili ispadanja, samo za najbogatije.

U to natjecanje trebali su ući i klubovi koji već veoma dugo vremena nisu niti blizu najboljih na svijetu, a to je izazvalo velike prosvjede diljem Europe. Prosvjedovali su navijači, političari, nogometni dužnosnici, pa čak i aktivni i umirovljeni igrači. Samo tri dana kasnije Superliga je ostala bez svih engleskih predstavnika nakon dva dana neprekidnih prosvjeda, da bi se par sati kasnije povukli i ostali klubovi. Svi osim troje – Juventusa, Barcelone i Real Madrida.

Taj trojac je dugo radio na očuvanju projekta na životu, promijenivši ime iz Superlige u "Unify League" uz jedan "veliki ustupak" – ipak ima mogućnost ispadanja i promocije. U novu ligu pozvani su brojni siromašniji klubovi poput Ajaxa i Benfice, ali šteta je bila učinjena. Ligu više nije htio nitko osim predsjednika Real Madrida Florentina Pereza, koji je išao toliko daleko da je tužio UEFA-u zbog prijetnji da će, ako osnuje takvo natjecanje, Real Madrid biti izbačen iz Lige prvaka.

A sada je Perez dobio novi udarac. Iz projekta se službeno povukla i Barcelona, čime je, nakon Juventusovog izlaska prošloga ljeta, Real ostao jedini klub koji želi osnovati novo natjecanje. Barça ne ulazi u detalje o razlozima svoje odluke, ali jasno naglašava da je obavijest službeno dostavljena svim uključenim stranama.

Ovim korakom klub na čijem je čelu Joan Laporta definitivno se usklađuje s trenutnim natjecateljskim okvirom europskog nogometa, usmjerenim na natjecanja koja organizira UEFA, i zatvara poglavlje koje je posljednjih godina izazivalo unutarnju i vanjsku raspravu, piše Marca.

