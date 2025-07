Pobjede u lipnju bile su vrijedne: Evo gdje su Vatreni na novoj FIFA-ljestvici

Hrvatska reprezentacija napredovala je jednu poziciju na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici i sad je opet među deset reprezentacija svijeta.

Vatreni su u lipnju ostvarili dvije pobjede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Gibraltara i Češke i time prestigli Italiju koja je s 9. pala na 11. mjesto (prestigla ju je i Njemačka). U top 10 još je jedna promjena, Portugal je zaobišao Nizozemsku i sada je šest reprezentacija svijeta. Top pet je ostao nepromijenjen: Argentina, Španjolska, Francuska, Engleska, Brazil.

A few shifts in the latest #FIFARanking! 📊🌍 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2025

Mjesto na FIFA ljestvici nikako nije ne važno, po tome će se određivati jakosne skupine za ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević nakon pobjede Dinama otkrio što ga najviše muči: 'S tim nisam zadovoljan'