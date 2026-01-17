'Sve više ličim na svog ćaću' trešti po Njemačkoj: Hoffenheim za Kramarića priredio Hrvatsku noć

Andrej Kramarić već je dugo glavna zvijezda u Hoffenheimu, a nakon fantastičnog hat-tricka i rušenja nekoliko rekorda, njegov klub i navijači potpuno su 'poludjeli' za Kramom.

"Pa i nisam baš spavao nakon rekorda. Bila je večernja utakmica, došli su prijatelji, obitelj, dugo u noć držao me adrenalin. Jedino klinci nisu mogli na stadion jer već su u to doba u krevetu, ali protiv Leverkusena u subotu bit će Hrvatska noć, stići će velik broj hrvatskih navijača. To je klub organizirao za mene povodom rekorda koji sam postigao, najveći broj nastupa u Bundesligi od hrvatskih nogometaša", otkrio je Kramarić za SN.

Uoči utakmice protiv Bayer Leverkusena stvarno je sve izgledalo kao da igra Hrvatska. Sve je puno kockica, a Hoffenheim je objavio video na kojem se vidi i čuje kako s razglasa trešti Ćaća.

Dobio je Kramarić i velili mural na stadionu i velike postere zahvala navijača.

