FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE LUDNICU /

'Sve više ličim na svog ćaću' trešti po Njemačkoj: Hoffenheim za Kramarića priredio Hrvatsku noć

'Sve više ličim na svog ćaću' trešti po Njemačkoj: Hoffenheim za Kramarića priredio Hrvatsku noć
×
Foto: Screenshot

'To je klub organizirao za mene povodom rekorda koji sam postigao'

17.1.2026.
16:07
Sportski.net
Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Andrej Kramarić već je dugo glavna zvijezda u Hoffenheimu, a nakon fantastičnog hat-tricka i rušenja nekoliko rekorda, njegov klub i navijači potpuno su 'poludjeli' za Kramom. 

"Pa i nisam baš spavao nakon rekorda. Bila je večernja utakmica, došli su prijatelji, obitelj, dugo u noć držao me adrenalin. Jedino klinci nisu mogli na stadion jer već su u to doba u krevetu, ali protiv Leverkusena u subotu bit će Hrvatska noć, stići će velik broj hrvatskih navijača. To je klub organizirao za mene povodom rekorda koji sam postigao, najveći broj nastupa u Bundesligi od hrvatskih nogometaša", otkrio je Kramarić za SN

Uoči utakmice protiv Bayer Leverkusena stvarno je sve izgledalo kao da igra Hrvatska. Sve je puno kockica, a Hoffenheim je objavio video na kojem se vidi i čuje kako s razglasa trešti Ćaća. 

Dobio je Kramarić i velili mural na stadionu i velike postere zahvala navijača. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna akcija Makedonaca dignula publiku na noge: Cepelinu su Danci mogli samo zapljeskati

Andrej KramarićHoffenheim
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POGLEDAJTE LUDNICU /
'Sve više ličim na svog ćaću' trešti po Njemačkoj: Hoffenheim za Kramarića priredio Hrvatsku noć