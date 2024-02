Robert Jarni smijenjen je s mjesta izbornika hrvatske U-17 reprezentacije, službeno je objavio Hrvatski nogometni savez u jutarnjim satima. Jarni je dobio otkaz nakon što je HNS potvrdio autentičnost Jarnijeve izjave da će u dvoboju Real Betisa i Dinama u Konferencijskoj ligi, u nokaut fazi, navijati za Betis, klub u kojem je igrao od 1995. do 1998. godine. Tih tri godine Jarniju su najdraže u karijeri, igrački period života.

Jarni je igrao najbolji nogomet u Betisu što se tiče klupske karijere

Prema podacima s Transfermarkta, Jarni je za Betis odigrao 113 službenih utakmica. Postigao je ukupno 19 golova uz 4 asistencije. Skupio je 9.064 minuta igre. Robert Jarni igrao je u Betisu od 1995. do 1998. Jarni je u Poreču kao aktualni U-17 izbornik nogometne selekcije Hrvatske vodi hrvatsku nogometnu mladost na međunarodnom prijateljskom turniru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti.

"Jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, Robert Jarni razriješen je dužnosti izbornika hrvatske U-17 reprezentacije nakon neprimjerenih izjava u medijima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvršni odbor HNS-a podržava pravo svakog pojedinca, pa tako i svakog nogometaša - uključujući reprezentativce - da navija za koji god klub želi, pa i protiv hrvatskih klubova u Europi, iako se takvo razmišljanje ne smatra poželjnim.

HNS ima jasan stav

Međutim, HNS je vrlo jasnog stava da za sve hrvatske izbornike vrijede viši standardi te da je neprimjereno, nepoželjno i nedopustivo da osoba na čelu jedne hrvatske reprezentacije otvoreno navija protiv bilo kojeg hrvatskog kluba u europskom natjecanju. Promicanje zajedništva unutar hrvatske nogometne obitelji uvjet je bez kojeg se ne može uspješno voditi neka hrvatska selekcija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbornici hrvatskih selekcija imaju jasnu zadaću promicati zajedništvo, suradnju, poštovanje i međusobno povjerenje između svih hrvatskih klubova, pa HNS smatra ovakvu odluku jedinom ispravnom kako bi se zaštitilo jedinstvo hrvatske nogometne obitelji."

"Pa, nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu", rekao je Jarni u intervjuu za Večernji list. Nama je nakon toga prokomentirao vruću izjavu koja je uzburkala duhove u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li mu izjava stvarno bila potrebna? Jer, ipak je legendarni Vatreni, uzor mladima koji igraju u Dinamu i u ostalim klubovima...

"Ne vidim razloga za nikakvu ljutnju ikog. Meni je to, ono... ne znam što bi vam rekao na to. Evo, najiskrenije... ništa loše nisam mislio. Situacija je takva kakva je. Bože dragi, ja to ne razumijem i stvarno ne mogu shvatiti", poručio nam je Robert Jarni. Više o tome čitajte - OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izjava koja mu nije trebala

Takva izjava uznemirila je i zvijezdu Dinama te aktualnog hrvatskog reprezentativca Brunu Petkovića, koji je Jarnija nazvao "klaunom" sinoć na presici.

"Stvarno je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun. Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, su obični klauni. Slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun", rekao je Petković na konferenciji za medije uoči dvoboja s Betisom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jarni, proslavljeni brončani reprezentativac iz 1998., na čelu U-17 reprezentacije bio je od kolovoza 2022. godine, a to je bio drugi put da je vodio neku hrvatsku reprezentaciju. Od 2017. do 2019. bio je izbornik U-19 selekcije.

"Savez ima veliko poštovanje prema svemu što je Robert Jarni dao hrvatskoj reprezentaciji te je stoga već drugi puta dobio priliku voditi hrvatsku reprezentaciju mlađih uzrasta. Nažalost, u ovoj prigodi prešao je granicu na stranu koju Savez smatra nedopustivom", dodali su iz HNS-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo