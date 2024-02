Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, brončani Vatreni Robert Jarni, u intervjuu za Večernji list kazao je kako stiže na Maksimir i kako će navijati za Betis. Tom izjavom naljutio je navijače Dinama i sve one koji vole i simpatiziraju zagrebačke plave. Mnogi smatraju kako Jarniju, ponajboljem hrvatskom igraču na lijevom beku ikad, slavnom nogometašu, takvo što nije trebalo.

"Pa, nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu", ispalio je Robert Jarni, aktualni U-17 izbornik Hrvatske novinaru Večernjeg lista.

Jarni se s U-17 reprezentacijom trenutno nalazi u Poreču. Javio nam se, uzvratio nam gospodski na poziv i prokomentirao ljutnju dinamovaca na izjavu. Je li mu takvo što stvarno bilo potrebno? Jer, ipak je legendarni Vatreni, uzor mladima koji igraju u Dinamu i u ostalim klubovima...

"Ne vidim razloga za nikakvu ljutnju ikog. Meni je to, ono... ne znam što bi vam rekao na to. Evo, najiskrenije... ništa loše nisam mislio. Situacija je takva kakva je. Bože dragi, ja to ne razumijem i stvarno ne mogu shvatiti", poručio nam je Robert Jarni.

