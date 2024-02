Robert Jarni, možda i najbolji hrvatski lijevi bek ikad, brončani bivši Vatreni, sin vjetra koji je jurio po boku, igrao je u Real Betisu tri godine. Tih tri godine Jarniju su najdraže u karijeri, igrački period života. Prema podacima s Transfermarkta, Jarni je za Betis odigrao 113 službenih utakmica.

Najplodniji period u karijeri Roberta Jarnija

Postigao je ukupno 19 golova uz 4 asistencije. Skupio je 9.064 minuta igre. Robert Jarni igrao je u Betisu od 1995. do 1998. Javio nam se jučer iz Poreča, gdje kao aktualni U-17 izbornik nogometne selekcije Hrvatske vodi hrvatsku nogometnu mladost na međunarodnom prijateljskom turniru. Betis i Dinamo večeras od 21.00 u Sevilli igraju prvu utakmicu 1/16 finala Konferencijske lige.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zvali su me iz Španjolske i pitali za Dinamo. Rekao sam im da Dinamo ima dosta oscilacija u igri. Posljednja utakmica koju sam gledao Dinamo mi je bilo OK od strane njih. Betis ima puno jače igrače i sve, međutim u ovakvim utakmicama često momčad koja je na papiru slabija, toliko se napali na jačeg suparnika i tu se može stvarno svašta dogoditi", rekao nam je Robert Jarni i dodao:

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

'Betis bi mogao imati problema'

"U takvoj jednoj situaciji, u ovakvoj utakmici, sve se može okrenuti ako Dinamo prvi zabije. Već se to jako puno puta dogodilo. Da Dinamo prvi zabije, e onda bi Betis čak mogao imati problema", zaključio je Robert Jarni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upitali smo ga i o njegovoj izjavi da će navijat za Betis? Danas će biti poseban gost na Estadio Benito Villamarínu. Je li mu izjava stvarno bila potrebna? Jer, ipak je legendarni Vatreni, uzor mladima koji igraju u Dinamu i u ostalim klubovima...

"Ne vidim razloga za nikakvu ljutnju ikog. Meni je to, ono... ne znam što bi vam rekao na to. Evo, najiskrenije... ništa loše nisam mislio. Situacija je takva kakva je. Bože dragi, ja to ne razumijem i stvarno ne mogu shvatiti", poručio nam je Robert Jarni. Više o tome čitajte - OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo